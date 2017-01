Polizeibericht : Junge Einbrecher suchten Hilfe bei der Polizei

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Die Idee, die Polizei um Hilfe zu fragen, war in diesem Fall nicht so schlau. Das mussten gestern in den frühen Morgenstunden zwei Jugendliche (15 und 16) erfahren. Laut Polizeibericht wandten sie sich gegen 3.45 Uhr an die Bundespolizei im Bahnhof. Sie baten die Beamten um Hilfe, weil sie angeblich nicht mehr nach Hause konnten. Bei einer Überprüfung stellten die Polizisten jedoch fest, dass das Neumünsteraner Duo von Zu Hause ausgerissen war und längst gesucht wurde. Außerdem entdeckten die Beamten bei den Jungen mehrere Autoschlüssel. Auf Nachfrage gaben die beiden zu, dass sie zuvor in das Autohaus an der Ecke Rendsburger Straße / Max-Johannsen-Brücke eingebrochen waren und dort die Schlüssel gestohlen hatten. Sie hatten sogar einen Wagen gestartet und damit auf dem Firmengrundstück einen Unfall gebaut. Zusätzlich entdeckten die Beamten dort mehrere Gegenstände, die in derselben Nacht bei einem Einbruch in die Wilhelm-Tanck-Schule gestohlen worden waren.

Die Jugendlichen wurden vorübergehend festgenommen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bereits einen dritten Tatverdächtigen (16) identifiziert. Der war jedoch schon bei seinen Eltern angekommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte weiteres Diebesgut aus der Schule gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht zuvor hatten ebenfalls junge Leute die Beamten der Bundespolizei beschäftigt. Gegen 22.30 Uhr wurden sie auf drei junge Männer aufmerksam, die sich auf dem Bahnsteig gerade eine Zigarette drehen wollten – allerdings nicht mit gewöhnlichem Tabak. Die Beamten stellten den Joint sicher und durchsuchten die Drei. Bei einem Iraker (19) und einem Deutschen (22) fanden sie noch jeweils eine Dose mit Rauschgift. Es wurde sichergestellt. Die Männer müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen.

von Dörte Moritzen

erstellt am 14.Jan.2017 | 08:30 Uhr

