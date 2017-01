Umland : Jugendwehren sammelten 2000 Tannen

vergrößern 1 von 3 Foto: Voiges 1 von 3





Wasbek | Rund 70 Mitglieder der Jugendfeuerwehren Wasbek, Boostedt und Großenaspe waren am Sonnabend unterwegs, um die ausrangierten Tannenbäume in ihren Gemeinden einzusammeln. Trotz der widrigen Wetterbedingungen mit Eisglätte und Regen legten sich die Kinder und Jugendlichen ordentlich ins Zeug. Denn insgesamt warteten mehr als 2000 der weihnachtlichen Überbleibsel an den Straßenrändern darauf, abgeholt zu werden.

„In diesem Jahr ist das eine echt glitschige Sache. Aber wir lassen uns vom Wetter nicht unterkriegen“, erklärten Vanessa (12), Larissa und Emilie (beide 11) aus der Großenasper Wehr tapfer.

Unterstützt wurde der engagierte Nachwuchs wieder von zahlreichen erwachsenen Kameraden sowie weiteren Helfern, die die Treckergespanne fuhren und bei den ganz großen Exemplaren auch schon einmal mit Hand anlegten.

Für die Wasbeker Wehr war die „Runde durchs Dorf“ eine Premiere. Deshalb hielt sich die Anzahl der Bäume mit rund 200 Exemplaren noch in Grenzen. „So etwas muss sich erst herumsprechen. Aber die Kinder hatten ihren Spaß, und die Leute haben uns großzügig mit Spenden und Süßigkeiten bedacht. Wir hoffen also, dass wir im kommenden Jahr mehr zu tun bekommen“, erklärte der Jugendwart Dennis Brandt am Ende zufrieden.

Nach getaner Arbeit traf sich die durchgefrorene „Einsatztruppe“ schließlich im Feuerwehrgerätehaus, um sich bei heißen Würstchen und leckerem Nudelsalat aufzuwärmen.

Mit mehr als 1000 Bäumen hatte die Großenasper Jugend dagegen deutlich mehr zu tun. Denn hier gehört die Aktion seit Jahren zur guten Tradition. „Die Leute warten schon auf uns. Viele der älteren Einwohner erfreuen sich auch am Anblick der alten Trecker. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, die Jugendwehr in Ort bekannt zu machen“, erklärte der Jugendwart Dennis Buroh.

Seinen gemütlichen Ausklang fand der anstrengende Tag hier mit dem „Angrillen“ am Feuerwehrgerätehaus.

In Boostedt wurden rund 800 Bäume und Kränze wieder am Schützenheim gesammelt, um zum Abschluss auf einem riesigen Haufen (selbstverständlich unter den wachsamen Augen der Feuerwehr) in knisternden Flammen aufzugehen.

Dieses Spektakel wollten sich auch zahlreiche Einwohner nicht entgehen lassen. Und so fanden sich am Brennplatz letztlich wieder mehr als 200 Gäste ein, um sich am Feuer zu wärmen und sich die frisch gebackenen Mutzen und den leckeren Punsch schmecken zu lassen. „Das war ein toller Tag. Ich habe viel Spaß gehabt“, brachte es hier Sarina (10), die erst seit drei Monaten zur Jugendwehr gehört, ein weinig erschöpft aber dennoch glücklich auf den Punkt.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen