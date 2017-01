Polizeibericht : Jugendlicher Autodieb hielt die Polizei in Atem

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Ein offenbar unbelehrbarer Jugendlicher ging der Polizei in den vergangene n Tagen immer wieder ins Netz. Laut Polizeisprecher Rainer Wetzel wurden die Beamten Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr zu einem Unfall auf der Max-Johannsen-Brücke gerufen. Dort entdeckten die Ermittler einen stark demolierten schwarzen BMW. Eine Zeugin berichtete, dass mehrere junge Leute vom Unfallort weggelaufen seien. Die blieben zwar verschwunden, doch schnell stellten die Polizisten fest, dass der Wagen bei einem Autohaus in der Nähe gestohlen worden war. Wahrscheinlich waren der oder die Täter gegen 3 Uhr dort eingebrochen und hatten die Schlüssel mitgenommen. Rasch fielen den Beamten Parallelen zu einem ähnlichen Fall am 13. Januar auf (der Courier berichtete).

Gestern Morgen gegen 0.50 Uhr fiel schließlich in der Kieler Straße ein Jugendlicher (16) am Steuer eines BMW auf. Eben dieser Junge war bereits am 13. Januar festgenommen worden. Auch diesmal hatte er den Originalschlüssel für einen Wagen in einem Autohaus an der Kieler Straße mitgehen lasen und war dort soeben vom Gelände gefahren.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Kripo dürfte er auch für den Diebstahl am vergangenen Sonntag mit verantwortlich sein. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass er auch bei einem Einbruch in einen Imbiss an der Rendsburger Straße in der Nacht zum 8. Januar die Finger im Spiel hatte. Dort wurde eine Geldkassette gestohlen und ein Schaden von 1000 Euro angerichtet. Möglicherweise ist er auch Mitte Dezember in die Wilhelm-Tanck-Schule eingebrochen. Der 16-Jährige durfte nach seiner Vernehmung wieder nach Hause gehen.





von Dörte Moritzen

erstellt am 17.Jan.2017 | 08:45 Uhr

