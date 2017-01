Jazz-Konzerte : Jazz-Club lockt mit Hochkarätigem

vergrößern 1 von 3 Foto: Marc Brenken 1 von 3

Neumünster | Neumünster als Auftrittsort ist begehrt. Ralf Johannsen vom Jazz-Club musste schon diverse Künstler vertrösten: „Für den ‚Jazz im Park‘ stehen die Bands Schlange, auch für andere Konzerte gibt es eine Warteliste.“ Für das Frühjahr hat der Club-Vorsitzende eine hochkarätige und stilistisch breite Mischung zusammengestellt – sechs Konzerte und das Festival „Jazz im Park“, das bereits in der neunten Auflage Fans aus ganz Schleswig-Holstein zum Park des Caspar-von-Saldern-Hauses lockt.

Los geht es am Freitag, 3. Februar, mit dem Konzert nach der Jahreshauptversammlung (19 Uhr) um 20 Uhr im Holstenhallen-Restaurant. In der Formation „Hot Reeds & Rhythm“ wird Günther Liebetruth, der Gründer der legendären Jazz-Lips, mit seiner Klarinette verzaubern. Ihm zur Seite stehen Nils Conrad (Schlagzeug) und Gregor Kilian (Klavier). Der Eintritt ist frei.

Kuschlig wird es am Freitag, 10. März, um 20 Uhr mit dem Jazul-Duo, das sind Ingolf Burkhardt (Trompete, Flügelhorn), seit über 30 Jahren bei der der NDR-Bigband, und Roland Cabezas (Gitarre) ab 20 Uhr beim „Jazz in der Bücherei“ (12 Euro). „Es ist traumhaft, was man mit diesen Instrumenten zaubern kann“, schwärmt Johannsen.

Beim Osterjazz darf sich das Publikum am Sonntag, 16. April, um 20 Uhr auf die „Tenor Steps“ im Holstenhallen-Restaurant freuen. Sie bringen mit zwei Saxofonen und dem Fado-Gesang von Sara Gallitz (auch Saxofon) besondere Klangfarben in die Ohren (15 Euro). „Das verspricht einen unverwechselbaren Groove – und Musiker, die sonst in Paris oder Berlin spielen, treten bei uns auf“, ist Johannsen durchaus stolz. Als langjähriger Gast ist am Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr im Foyer der Stadthalle die NDR-Bigband zu Gast und nimmt die Bigband der Gemeinschaftsschule Faldera unter Leitung von Christoph Rohlfing mit auf die Bühne (15 Euro im Vorverkauf, Schüler 5 Euro, Abendkasse 17 Euro). „Die NDR-Bigband bringt ihre Stars mit Weltruhm von außerhalb mit“, sagt Johannsen freudig. Dieses Mal sind es Alon Yavnai (Klavier, Gesang) und Joca Perpignan (Percussion, Gesang) mit Einflüssen aus Südafrika, Afrika und dem Nahen Osten.

Eine Premiere für den „Jazz in der Bücherei“ gibt es am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr: Erstmals wird ein Vibrafonist dort spielen – Matthias Strucken mit seinem „Milt Jackson Project“ (12 Euro). Ein Klassiker ist beim Mittsommer-Konzert am Freitag, 16. Juni, um 20 Uhr mit den „Sultans of Swing“ im Pagoni am Baumschulenweg (ex-Café Scheffler) zu Gast (12 Euro).

Wer zum „Jazz im Park“ am Sonntag, 16. Juli, ab 15 Uhr zum Park rund um das Caspar-von-Saldern-Haus kommt, steht noch nicht fest (Eintritt frei). Doch das Festival hat einen sehr guten Ruf weit über die Region hinaus. Johannsen: „Es wurde schon in einem Atemzug mit Jazz Baltica genannt, wir sind schon sehr hochkarätig. Wir werden für das Festival durchaus moderne Bands gewinnen – Musik, die neugierig macht, aber noch hörbar ist und die man beim Sitzen entspannt hören kann.“ Wichtig ist Johannsen bei den Konzerten der Eintritt – es bleibt mit Preisen zwischen 12 und 20 Euro zivil. Johannsen betont: „Kultur muss bezahlbar bleiben.“ Karten im Vorverkauf gibt es für die meisten Konzerte bei Trio, Kuhberg 20, Tel. 42392; für Konzerte in der Bücherei dort vor Ort.



Im Internet: www.jazzclub-neumuenster.de.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 18.Jan.2017 | 15:00 Uhr

