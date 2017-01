Tag der Jogginghose : Ist die Jogginghose salonfähig?

1 von 1 1 von 1

Neumünster | Heute ist der internationale Tag der Jogginghose. Das legere Kleidungsstück, das seine Karriere eigentlich als Sporthose begann, hält sich seit Langem in der Mode und ist von Zeit zu Zeit sogar im Trend. Der Courier hat Passanten auf dem Großflecken gefragt, ob die Jogginghose ein salonfähiges Kleidungsstück ist oder höchstens zu Hause auf dem Sofa zum Einsatz kommt.

Monika Glag (61) aus der Böcklersiedlung-Bugenhagen hat eine klare Meinung: „Zum Rausgehen ist die Jogginghose nichts. Ich würde damit nicht in die Stadt gehen.“ Bei ihrem Mann drückt sie allerdings ein Auge zu. „Wenn mein Mann morgens kurz Brötchen beim Bäcker um die Ecke holt, stört es mich nicht“, sagte sie schmunzelnd. „Ich habe selber einige Jogginghosen, privat ziehe ich die auch an, aber nur in der Freizeit zu Hause. Ich finde es nicht passend, damit zum Beispiel seine Einkäufe zu erledigen“, sagte Monika Glag und ergänzte: „Ich arbeite als Kassiererin. Wenn dann die Leute in Jogginghose an der Kasse stehen, finde ich das nicht so schön. Aber letzendlich muss es jeder selber wissen.“

Ähnlich sieht das Karl Schulz (53) aus Kiel. Für ihn ist die Jogginghose ein Kleidungsstück, das zum Sport getragen wird. „Für mich kommt das nicht in Frage, aber ich weiß, dass es Teil der Jugendkultur ist. Für junge Leute ist es normal“, sagte er und ergänzte: „Ich sehe das differenziert. Viele Leute bevorzugen bequeme Kleidung, aber es gibt natürlich auch Orte, wo man die Jogginghose lieber nicht anziehen sollte. In der Oper oder in einem guten Restaurant zum Beispiel.“ Im letzten Jahr am Tag der Jogginghose hat er viele beobachtet, die mitgemacht haben: „Da hatten viele Leute, vor allem Schüler, eine Jogginghose an. Es ist eben doch oft Teil der Jugend.“

In passender Bekleidung war Kevin Jungnitz (19) aus Hohenweststedt auf dem Großflecken unterwegs. „Für mich ist es ganz normal, in Jogginghose unterwegs zu sein. Sie ist ja allgemein auch schicker als früher und eher im Trend“, sagte er. Die bequeme Hose hat für ihn noch weitere Vorteile: „Man kann sie mal eben anziehen und ist fertig. Ich ziehe generell lieber eine Jogginghose als eine Jeans an. In der Disko ist sie ja leider verboten. Wenn ein wichtiger Termin ansteht, kommt aber natürlich auch die Jeans aus dem Schrank.“

Daniel Raasch (34) aus Gadeland trug zwar eine Jogginghose, war sich aber trotzdem nicht sicher, ob sie salonfähig ist. „ Meine Antwort ist ein Jein. Es kommt auf den Anlass und die Situation an. Eigentlich ziehe ich selber keine Jogginghose draußen an, heute ist wirklich ein Zufall“, sagte er. Zum Einkaufen im Supermarkt nebenan kommt die bequeme Hose als Kleidungsstück aber schon in Frage: „Zum Brötchenholen auch, zum Stadtbummel dann schon weniger. In einem Restaurant ist sie natürlich nicht mehr angemessen, aber zum Sport oder privat zu Hause finde ich es gemütlich und in Ordnung. “ Er fügte hinzu: „Man sollte schon wissen, wann man sie anziehen kann und wann nicht.“