Reichshalle : Investoren bauen Ärztehaus

Neumünster | Mehr als 20 Jahre lang lag das Grundstück der 1996 abgebrannten Gaststätte „Reichshalle“ brach, doch jetzt tut sich etwas: Die neuen Eigentümer Luisa Munsch (Luisa M Beauty Design), Stefan Fehlandt (Orthopädietechnik Nord OTN) und Mediziner Dr. Martin Glaubitz wollen auf dem 788 Quadratmeter großen Grundstück ein Ärzte- und Wohnhaus errichten. Die Investitionssumme liegt bei 4,3 Millionen Euro. Gestern stellte das Trio dem Courier seine Pläne vor.

Das Gebäude an der Ecke Altonaer Straße/Propstenstraße wird drei Vollgeschosse und ein zurückspringendes Staffelgeschoss umfassen und zur Propstenstraße hin in der Höhe abgestaffelt sein. Auf einer Nutz- und Mietfläche von insgesamt 1750 Quadratmetern entsteht im Erdgeschoss eine weitere Filiale des Sanitätshauses OTN. Auch Luisa Munsch zieht aus dem verbliebenen Reichshallentrakt in das neue Gebäude.

„Für eine Salat- oder Milchbar hat sich schon ein Mieter gefunden“, sagte Glaubitz, der im ersten Obergeschoss seine chirurgische Praxis mit OP-Räumen und der angeschlossenen Hausarztpraxis betreiben will. Beide ziehen vom bisherigen Standort an der Lindenstraße 36a in die Innenstadt. Im zweiten Obergeschoss sind eine physiotherapeutische und eine gynäkologische Praxis vorgesehen, im oberen Staffelgeschoss drei oder vier Wohnungen.

Die Idee für das Projekt hatte Luisa Munsch, die seit sechs Jahren ihr Kosmetikstudio im Trakt der früheren Bar der Reichshalle betreibt, schon im Jahr 2014. Sie holte Glaubitz mit ins Boot, der schon länger Ausschau nach neuen Praxisräumen hielt, und stellte Recherchen zum Grundstück an. Es gab immer mal wieder Investorenpläne, etwa für eine Seniorenwohnanlage. Doch daraus wurde nie etwas. „Ich hatte gehört, dass das Grundstück zum Verkauf steht“, sagte Luisa Munsch. „Und ich bin der Quereinsteiger“, sagte Stefan Fehlandt.

Bis zur jetzt erteilten Baugenehmigung war es „ein sehr hartes Stück Arbeit“, machte Glaubitz deutlich. Die Baupläne mussten mehrfach geändert werden. Strittige Punkte waren die Bauhöhe und die Zahl der nötigen Parkplätze. Letzteres Problem lösten die Bauherren, indem sie auch das Nachbargrundstück kauften.

Insgesamt sind 36 Stellplätze vorgesehen, der Hofbereich wird dafür sogar abgesenkt. Glaubitz: „Es wird eine Durchfahrt beziehungsweise Hofeinfahrt geben.“ Der Baustart ist für das Frühjahr geplant. Ein Teil des existierenden Gebäudes wird abgerissen. „Wir machen in dieser Zeit im Container weiter“, kündigte Luisa Munsch an. Der Gebäudeteil mit der Fahrschule Lucht bleibt stehen, die Fahrschule auch unter den neuen Eigentümern am Standort.

Eine grobe Planung für den Rohbau geht von folgenden Kennzahlen aus: Für den Keller sind etwa dreieinhalb Monate, je Etage dann dreieinhalb Wochen Bauzeit angesetzt. Anschließend beginnt dann vom Erdgeschoss ausgehend der Innenausbau. Insgesamt rechnen die Investoren mit einem Jahr Bauzeit und der Fertigstellung 2018.

Bei OTN handele es sich um eine zusätzliche Filiale. „Wir alle schaffen zusätzliche Arbeitsplätze“, sagte Martin Glaubitz. Bei der Stadtplanung begrüßt die Fachdienstleiterin Ute Spieler, dass die Pläne der Investoren jetzt realisiert werden können. „Die beabsichtigte Nutzung passt dorthin. Das stellt aus unserer Sicht eine Stärkung der Innenstadt dar“, sagte sie.

von Rolf Ziehm

erstellt am 31.Jan.2017 | 08:00 Uhr