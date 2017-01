Zeugnis-Umfrage : In vielen Familien wird das Zeugnis gefeiert

1 von 1 Foto: Moritzen 1 von 1

Neumünster | Für alle Schüler in der Stadt war gestern ein besonders aufregender Tag, denn es gab die Halbjahreszeugnisse. Aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen fiebern diesen Zwischenbilanzen stets entgegen – auch die Eltern und Großeltern warten gespannt auf die Ergebnisse des Nachwuchses. Wie gehen die Familien mit den Zeugnissen um? Gibt es Belohnungen für gute Noten oder ein ernstes Wort, wenn das Ergebnis mal nicht so positiv ausfällt? Der Courier hat sich in der Klasse 3b der Schule an der Schwale einmal umgehört.

Hagen Malinowsky (9) bekommt von seiner Oma manchmal Geld für gute Noten. Seine Eltern geben ihm aber kein Extra-Taschengeld dafür. „Ich habe bisher immer Einsen und Zweien bekommen. Wenn sie mir dafür was zahlen würden, wären sie bald pleite“, sagt Hagen keck. Stattdessen geht die Familie am Zeugnistag ins Restaurant. „Diesmal geht es zum Chinesen. Das habe ich mir gewünscht“, erklärt der Schüler. Zum Halbjahreszeugnis darf er immer bestimmen, wohin es geht, im Sommer ist dann seine Schwester an der Reihe. Schlechte Noten im Zeugnis hatte er noch nicht. „Und wenn mal eine Arbeit nicht gut wird, schimpfen die Eltern nur, wenn ich vorher nicht geübt habe“, sagt Hagen.

Hannah Guschke (9) bekommt für jede 1 einen oder zwei Euro von den Eltern und der Oma. Für eine 2 gibt es 50 Cent. Doch das Schönste ist für Hannah, dass sie als Belohnung an diesem Wochenende ins Schwimmbad darf. „Bei schlechten Noten trösten mich meine Eltern und machen mir Mut“, sagt sie.

Lorena-Maria Vivanco-Ortiz (9) bekommt ebenfalls ein bisschen Geld für gute Noten. Außerdem darf sie sich eine Kleinigkeit im Spielzeugladen aussuchen. „Ich glaube, ich nehme aber lieber ein Buch. Ich lese so gern die Serie ‚Mein Lottaleben‘“, sagt die Drittklässlerin.

Ervin Azemi (8) weiß, dass sein Zeugnis zu Hause ganz genau studiert wird. „Mein Vater schaut es sich immer lange an. Für die guten Noten bekomme ich dann Geld. Davon kaufe ich mir was Schönes“, so der Schüler. „Danach schicken wir meinen Großeltern dann ein Foto von meinem Zeugnis. Die wohnen im Kosovo und können deshalb nicht mal so eben vorbeikommen.“ Schlechte Noten finden Ervins Eltern nicht so klasse. „Wenn mal was daneben geht, schimpfen sie schon. Und wenn ich das nächste Mal wieder gut abschneide, freuen sie sich.

von Dörte Moritzen

erstellt am 28.Jan.2017 | 09:25 Uhr

