Neujahrsempfang : In der Stadt soll deutlich mehr gebaut werden

Neumünster | Angesichts weiter steigender Einwohnerzahlen hat Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras neue Baugebiete und die Erschließung von Wohngebieten in Neumünster angekündigt. „In den vergangenen Monaten habe ich dazu bereits einige Gespräche geführt und diese werden mit dem Ziel fortgesetzt, attraktiven und erschwinglichen Wohnraum zu schaffen“, sagte der Verwaltungschef gestern vor 230 Besuchern beim Neujahrsempfang der Stadt im Museum Tuch + Technik.

Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Wichtig sei neuer Wohnraum aber nicht nur für Familien, sondern auch für die nun wohl ab diesem Jahr zugewiesenen Flüchtlinge, erklärte Tauras. In den Fokus rückte er zudem die Gewerbeansiedlungen, und hier besonders den neuen Gewerbepark Eichhof. „Die Fläche geht wie geschnittenes Brot“, die Interessenten stünden Schlange, sagte er. Bei allem Optimismus müsse aber darauf geachtet werden, dass Projektentwickler wie Log4Real (der Courier berichtete) ihre Zusagen, die avisierten Arbeitsplätze und die gesetzten Fristen auch einhalten. „Falls nicht, werden wir Konsequenzen ziehen müssen“, so Tauras. Zur Stärke eines Oberbürgermeisters gehöre es eben auch, ablehnende Entscheidungen zu treffen, wenn eine Ansiedlung nicht vorteilhaft oder rechtssicher sei. „Übrigens auch, wenn es Teilen der Ratsversammlung oder der Öffentlichkeit nicht gefällt.“ Mit Blick auf die im Courier geäußerte Kritik von Opel Lensch + Bleck betonte Tauras, bei Unternehmensansiedlungen müsse die lokale Wirtschaft im Blick behalten werden, die schon seit Jahren für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorge: „Auch diese muss sich am Standort Neumünster entwickeln können.“

Ein weiteres großes Bauprojekt ist die geplante Dreifeld-Sporthalle, die voraussichtlich an der Freiherr-vom-Stein-Schule errichtet werden soll (der Courier berichtete). Hier würde Tauras gerne spätestens 2019 den ersten Spatenstich setzen. Hintergrund: Die Sporthalle des Kreissportverbands (KSV) am Hansaring hält offenbar nur noch maximal fünf Jahre durch. „Die KSV-Halle ist statisch und energetisch ein großes Problem“, sagte Tauras. Im Gespräch ist auch ein Abriss. Ob die Fläche dann möglicherweise anschließend für Wohnbebauung genutzt wird, wollte der OB noch nicht spekulieren.

Zum Umbau des Großfleckens appellierte Tauras an die Kommunalpolitik, nicht die gesamte Fläche neu zu pflastern, sondern nur „die Begehbarkeit der unterschiedlichen Wegeverbindungen“ zu verbessern und die „Konflikte zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern“ zu lösen. Das würde den Etat schonen und die Bauzeit deutlich verkürzen.

Tauras mahnte zudem, dass sich bei aller Euphorie über den Schuldenabbau bei gleichzeitig hoher Investitionskraft die Einnahmesituation der Stadt auch schnell wieder verändern könne, wenn die gute Konjunktur schwächelt. „Wir müssen die Gestaltung der Stadt ebenso sicher und mit Augenmaß planen wie den Haushalt.“

von Christian Lipovsek

erstellt am 09.Jan.2017 | 06:00 Uhr

