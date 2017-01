Friedrich-Ebert-Krankenhaus : Ibrahim ist das Neujahrsbaby

1 von 1 Foto: Lipovsek 1 von 1

Neumünster | Stichtag war eigentlich der 26. Dezember. Doch Ibrahim Khabbab ließ sich Zeit – bis gestern Früh um 8.35 Uhr. Der 51 Zentimeter große und 3066 Gramm schwere Bruder von Amir (1) ist das Neujahrsbaby im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) und der ganze Stolz von Mutter Wigdan Basit und Vater Khabbab Eljack aus der Innenstadt.

Mehr zum Thema Neujahrsbaby : Um 1.39 Uhr war Bente da

„Eigentlich war ich am Sonnabend nur zur Kontrolle in der Klinik, aber dann hieß es, wir können nicht mehr warten“, erzählt Wigdan Basit. Die Geburt wurde eingeleitet und ging deutlich schneller als bei ihrem ersten Sohn Amir. Gestern Morgen halfen Hebamme Petra Braun und das Kreißsaalteam im FEK dem Kleinen auf die Welt – pünktlich am Unabhängigkeitstag des Sudans. Aus dem afrikanischen Land kommt Khabbab Eljack, auch seine Frau hat sudanesische Wurzeln, ist aber in Neumünster geboren.

Wenn die Familie voraussichtlich morgen wieder nach Hause kommt, wird erstmal gefeiert – das neue Jahr, die Geburt und am Mittwoch auch noch der Hochzeitstag. Am 4. Januar 2013 heirateten Khabbab Eljack und seine Frau.

Dass Ibrahim mit Nachnamen so heißt wie sein Vater mit Vornamen ist übrigens kein Zufall: „Das ist in der arabischen Welt so üblich“, erzählt Wigdan Basit, die eigentlich noch vier weitere Namen besitzt, diese aber kaum nennt.

von Christian Lipovsek

erstellt am 02.Jan.2017 | 08:15 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen