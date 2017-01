Geflügelpest : Hunde und Katzen dürfen wieder frei laufen

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Neumünster | Nach 30 Tagen kam automatisch die Entwarnung: Die Stadt hat gestern um Mitternacht das so genannte Beobachtungsgebiet zur Geflügelpest aufgehoben. Damit dürfen in Einfeld und in den nördlichen Teilen der Gartenstadt und von Tungendorf wieder Hunde und Katze frei laufen. Außerdem dürfen die Jäger wieder Federwild schießen. Geflügel-Ausstellungen sind ebenfalls wieder erlaubt.

Am 2. Dezember hatte die Stadt für die nördlichen Stadtteile das Beobachtungsgebiet festgelegt, weil in Hoffeld bei Bordesholm ein toter Seeadler gefunden worden war, der an der Geflügelgrippe verendet war. Darum war in einem Radius von zehn Kilometern diese Anordnung zu treffen (der Courier berichtete). Weil es 30 Tage lang keine weiteren Fälle gab, ist die Verfügung automatisch ausgelaufen. In Neumünster gab es ohnehin bislang keinen einzigen Fall eines Vogels, der an dem gefährlichen H5N8-Virus verendet ist.

Auch im ebenfalls betroffenen Kreis Rendsburg-Eckernförde ist eine Lockerung in Sicht: „Wenn es keine weiteren positiven Befunde gibt, werden die Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete im Kreis voraussichtlich mit einer Allgemeinverfügung am 6. Januar aufgehoben. Die Verfügung wird wirksam ab dem 7. Januar“, erklärte Dr. Manuela Freitag von der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Kreises gestern auf Anfrage.

Landesweit gilt aber auch weiterhin, auch für private Geflügelhalter, dass Geflügel nur in Ställen gehalten werden darf.

von Thorsten Geil

erstellt am 04.Jan.2017 | 08:15 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen