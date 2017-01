Wasbek : „Howrah, das ist knallhartes Elend“

vergrößern 1 von 2 Foto: Bunzel 1 von 2

Wasbek | „In Deutschland geboren zu werden, ist wie ein Sechser im Lotto“, sagt Dr. Gerd Bunzel. Der Allgemeinmediziner aus Wasbek muss es wissen. Seit Gerd Bunzel vor drei Jahren in den Ruhestand ging, reist er für die Hilfsorganisation „German Doctors“ in Entwicklungsländer, „um dort zu helfen, wo das Elend zum Alltag gehört“.

Drei Mal war er bereits für jeweils sechs Wochen auf den Philippinen im Einsatz, im vergangenen Sommer flog der Wasbeker nach Indien. Genauer gesagt nach Howrah, einem Vorort von Kalkutta. „Auf einer Fläche von 1,5 Quadratkilometern leben hier eine Million Menschen“, erzählt Gerd Bunzel. Die Ärmsten der Armen schlafen unter Zeitungspapier auf der Straße. Wer es etwas besser getroffen hat, lebt mit seiner Familie in einer der großen Wohnkasernen. „Drei mal drei Meter misst so eine ,Wohnung‘. Es gibt weder Fenster, noch fließendes Wasser, vier bis fünf Wohnblöcke teilen sich die notdürftigen Aborte. 40 Grad Außentemperatur bei bis zu 80 Prozent Luftfeuchtigkeit in der Regenzeit, der ständige Lärm, unendlich viel Müll und ein beißender Gestank lassen die Menschen nicht zur Ruhe kommen“, beschreibt der Mediziner die Lebensverhältnisse in Howrah. An den Krankheiten zeige sich das Elend der Slum-Bewohner. „Wurm- und Durchfallerkrankungen gehören zum Alltag. Hinzu kommen schwere Fälle von Tuberkulose, Herzfehler, die sich aufgrund verschleppter Mandelentzündungen und mangelnder Penicillinversorgung entwickeln konnten, und jede Menge Mangelerscheinungen wie Blutarmut, Nachtblindheit oder Rachitis. Der Slum von Howdrah versetzt einen medizinisch nach Deutschland vor 300 Jahren“, sagt Gerd Bunzel. „Howrah, das ist knallhartes Elend!“

Um diesem Elend zu begegnen, machte sich der Allgemeinmediziner aus Wasbek von Mitte Juni bis Ende Juli gemeinsam mit einem Team aus drei Ärzten, mehreren Krankenschwestern, Helfern und Dolmetschern morgens um acht Uhr von ihrer Unterkunft in einem von den „German Doctors“ betriebenen Krankenhaus auf den Weg zu einer der fünf „Anlaufstellen“. Hier erwarteten sie bereits viele Patienten mit den unterschiedlichsten Symptomen.

Durchschnittlich 80 Patienten haben Bunzel und seine Kolleginnen am Tag behandelt. „Zu Beginn unserer ,Sprechstunde‘ haben wir die Lage sondiert“, erzählt Gerd Bunzel. „Schwerkranke bekamen eine rote Mütze verpasst, sie wurden zuerst behandelt.“ Die anderen mussten sich in der Warteschlange neu formieren. Allein dieses Prozedere sei nicht einfach gewesen, denn ein Sozialgedanke sei aufgrund religiöser und ethnischer Vorstellungen schwer zu etablieren, so die Erfahrungen des Wasbekers. „Männer drängten sich nach vorn, Frauen und Kinder hatten das Nachsehen. Diese Menschen sind verzweifelt. Sie haben nichts. Ihrer Lebensgrundlage auf dem Land beraubt, suchen sie ihr Glück in den Städten und landen in den Slums“, sagt Gerd Bunzel.

Die „German Doctors“ helfen deshalb nicht nur in akuten Krankheitsfällen, sondern vermitteln auch einfaches Wissen rund um Gesundheit und Hygiene. So können alleinstehende Frauen eine Ausbildung zum Beispiel als Näherin oder Köchin erhalten und schaffen sich damit eine eigene Lebensgrundlage. „Diese Maßnahmen schaffen Vertrauen in der Bevölkerung“, beschreibt Gerd Bunzel das Programm der Hilfsorganisation. Hinzu komme die Kontinuität, mit der sich die „German Doctors“ engagieren. Anfang Dezember verzeichnete der Verein seinen 7000. Einsatz.

„Die Menschen erkennen den Segen von Impfungen, allein dafür nehmen sie stundenlange Wartezeiten auf offener Straße in Kauf“, sagt der Wasbeker Arzt. Er selbst habe sich während seines Aufenthaltes in Indien oft gefragt, wie man unter solchen Umständen, ohne Bildung, ohne Alternative leben könne. „Wir tun, was wir tun können“, sagt Gerd Bunzel. „ An den Umständen ändern wir nichts. Was wir tun können, ist: Denkanstöße für eine vernünftige Entwicklung geben.“

Das will Gerd Bunzel auch weiterhin tun. Für den diesen Sommer hat er sich in die Liste eines freiwilligen Arzteinsatzes der „German Doctors“ nach Nairobi eingetragen.

Über seinen Aufenthalt in Indien wird Gerd Bunzel demnächst in einem

öffentlichen Lichtbildervortrag ausführlich in Kühls Gasthof in Wasbek berichten.









von Susanne Wittorf

erstellt am 19.Jan.2017 | 12:00 Uhr