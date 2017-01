Heizung kaputt: 950 Schüler hatten frei

vergrößern 1 von 3 Foto: Fotos: Lipovsek 1 von 3

Neumünster | Am Donnerstag vergangener Woche war noch alles okay. Am Freitag auch. Selbst am Sonnabend wurde es mollig warm. „Da liefen hier noch Proben für ein Theaterstück, und es gab keine Probleme“, sagt Doris Weege. Doch als die Leiterin der Alexander-von-Humboldt-Schule gestern Morgen pünktlich am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien das Einfelder Gymnasium betrat, kamen ihr schon die Hausmeister mit der schlechten Nachricht entgegen: Die Heizung ist defekt.

„Die Lehrer waren alle da, und auch die Schüler kamen ja nach und nach. Ich hatte die Hoffnung, dass die Techniker das schnell wieder hinbekommen“, erklärte Doris Weege. Doch das war leider nicht der Fall. Die ersten beiden Schulstunden fanden noch statt. Als die Temperatur in den Biologie-, Physik- und Chemie-Räumen aber auf 14 Grad sackte, die ersten von den Kindern informierten Eltern besorgt anriefen und schließlich auch noch die Techniker mitteilten, dass weitere Teile der Heizung komplett vom Netz genommen werden müssen, entschied die Schulleitung: Kältefrei! 950 Schüler durften nach Hause. Es bildeten sich sofort Fahrgemeinschaften, manche nutzten auch Busse und Bahnen. Die angebotene Betreuung bis zum Nachmittag wurde lediglich von einer einzigen Schülerin genutzt.

„Wir hatten in der ersten Stunde Biologie. Da war es schon sehr kalt, und wir durften die Jacken anbehalten“, berichteten Finja (11) und Hannah (10) aus der 5c. Etwas wärmer wurde es dann in der zweiten Stunde im Deutschunterricht. Der Klassenraum der beiden liegt im ersten Obergeschoss. Hier funktionierten die Heizkörper zeitweise noch. Doch richtiger Unterricht war schwierig – erst recht, als die Lehrer nach einer Dienstbesprechung in der Pause dann ihren Klassen mitteilten, dass nach der zweiten Stunde kein Unterricht mehr stattfände. Finja aus Groß Vollstedt und Hannah aus Warder wurden von Finjas Mutter Iris Schindler abgeholt. „Ich hatte in Neumünster einen Termin, deshalb musste ich nicht extra los. Die Kinder müssen jetzt nur noch mit mir einkaufen“, berichtete Iris Schindler.

Ärger mit der Heizung gab es laut Doris Weege in den vergangenen anderthalb bis zwei Jahren immer mal wieder. Dass wegen eines Schadens die Schule aber komplett ausfiel, war gestern auch den dienstälteren Lehrern nicht bekannt. Die Heizkörper und einige Rohre stammen noch aus dem Jahr 1977, als Neumünsters jüngstes Gymnasium gebaut wurde. Bereits vor Weihnachten musste nach einem Leck im Musiktrakt das Wasser entfernt werden. Diesmal lag es allerdings nicht an alten Teilen der Anlage, sondern an einem neuen. Gegen Mittag entdeckten die Techniker den Fehler in einer Lüftungsanlage auf dem Dach. Die Reparatur war dann schnell erledigt.

Was Doris Weege gestern Nachmittag freudig mitteilte, hört so mancher Schüler wohl eher ungern: „Am Dienstag findet der Unterricht wieder ganz planmäßig statt.“

von Christian Lipovsek

erstellt am 10.Jan.2017 | 08:00 Uhr