Museum Tuch + Technik : Großes Programm im Jubiläumsjahr

1 von 1 Foto: Lipovsek 1 von 1

Neumünster | Zehn Jahre nach der Eröffnung ist das Museum Tuch + Technik nach Ansicht der Leiterin Astrid Frevert fest in der Museumsstruktur Norddeutschlands verankert und hat Neumünster zu einem wichtigen Standort für Textilkunst gemacht. „Es kommen gezielt immer mehr auswärtige Besucher, vor allem aus Schleswig-Holstein und Hamburg, aber auch aus anderen Bundesländern. Die Zahl der Gäste aus der Stadt dagegen ist von einem Drittel auf ein Viertel gesunken“, teilte Astrid Frevert gestern bei der Jahres-Pressekonferenz mit.

2016 schauten sich knapp 17 000 Interessierte in der Einrichtung am Kleinflecken um. Zwei Drittel davon zahlten Eintritt. Die anderen kamen an kostenlosen Tagen wie dem Neujahrsempfang oder dem Tag der offenen Tür. Damit sankt die Zahl der Besucher im Vergleich zu 2015 um etwa 1500. Dennoch ist die Museumsdirektorin zufrieden: „Wir haben das Ziel von 15 000 Gästen jährlich wieder deutlich geschafft.“ Die weiteste Anreise hatte eine Gruppe Australier. Auch Skandinavier und Schweizer konnten begrüßt werden.

Besonders lebendig und erfolgreich läuft die Schürzen-Ausstellung „Angebandelt“, die noch bis zum 5. Februar zu sehen ist. Auch die Schau „Color Improvisation II“ mit neuen, großformatigen, modernen Quilts bezeichnete Astrid Frevert als „großen Gewinn“. Ihre Stellvertreterin, Museumspädagogin Karin Ruhmöller, hob die Kooperationen des Museums hervor, etwa mit dem Seniorenbüro, dem Kulturbüro und der Stadtbücherei. Die wurden intensiviert und sollen fortgesetzt werden.

Wichtiger als der Blick zurück ist für das Leitungs-Duo aber der Blick in die nahe Zukunft. In diesem Jahr wird Tuch + Technik zehn Jahre alt. Gefeiert wird nicht nur am 13. Oktober mit einer temporären Kunstinstallation und einem Fest. Interessante Ausstellungen und Veranstaltungen sollen sich über das ganze Jahr ziehen.

Los geht es am 17. Februar mit den interaktiven Exponaten von „Konsum-Kompass“. An 16 Mitmach-Stationen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und des Umweltbundesamtes sind die Besucher eingeladen, sich mit den globalen Zusammenhängen ihres Konsumverhaltens und Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Eingebunden sind am 31. März eine Modenschau mit fair gehandelter Kleidung und eine Kleidertauschbörse für Erwachsene am 27. April.

Weiter geht es vom 3. März bis 25. Juni mit „Muslime in Deutschland“. Die Ausstellung der Stiftung „Haus der Geschichte“ in Bonn gewährt in einer Auswahl von 66 Fotografien einen Blick hinter Klischees von Kopftuch und Dönerbude. Von November bis Februar 2018 steht dann die Kleiderwahl im Wandel im Fokus. Unter dem Titel „Das passt!“ präsentiert das Tuchmacher-Museum Bramsche den Wechsel der Moden und die schwierige Auswahl, sich täglich richtig zu kleiden. Vom 16. November bis 14. Januar 2018 schließlich zeigen junge Fotografen wieder ihre preisgekrönten Bilder des internationalen Wettbewerbs, der einmal im Jahr vom Stadtmuseum Koszalin und dem Tuch + Technik ausgerichtet wird. Abgerundet wird das Programm mit einem sogenannten Kombi-Ticket-Tag am 4. Februar, bei dem Besucher einen Blick hinter die Kulissen von Theater und Museum werfen können (Karten gibt es im Kulturbüro), der zehnten Museumsnacht am 20. Mai und dem Webermarkt am 14. und 15. Oktober.

Astrid Frevert rückte gestern auch die Situation in der Werkhalle am Meßtorffweg als Depot-Standort in den Fokus. „Ich appelliere an die Kommunalpolitik, die Dachsanierung dort auf den Weg zu bringen.“ Einem Abriss erteilte sie eine klare Absage: „Das wäre für das Museum eine Katastrophe.“

von Christian Lipovsek

erstellt am 15.Jan.2017 | 09:00 Uhr

