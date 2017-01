Top-Party-Ereignis : Großer Ball der Pferdefreunde

1 von 1 Foto: Sebastian Haas 1 von 1

Neumünster | Die Veranstaltung gehört zu den gesellschaftlichen Spitzenereignissen der Stadt: Am Sonnabend, 21. Januar, verwandeln sich die festlich geschmückten Holstenhallen bei der 18. Auflage des Balls der Pferdefreunde laut Veranstalter „in die größte Festhalle Norddeutschlands“. An diesem Abend feiern rund 5000 Besucher, darunter Pferdesportler, -züchter und Pferdefreunde, das Top-Party-Ereignis im Norden. Es wird organisiert vom Pferdesportverband Schleswig-Holstein.

Die Eröffnung des Balles übernehmen Innenminister Stefan Studt, sowie der Vorsitzende des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein, Dieter Medow. Als weitere Prominenz haben die Springreiter Jörg Naeve, Thomas Voss und Michael Grimm ihre „Nennung“ für den Ball der Pferdefreunde abgegeben.

Der Veranstalter hat für diesen Abend die Coverband Tin Lizzy eingeladen. „Wir freuen uns, dass wir diese Band nach der großartigen Resonanz im vergangenen Jahr erneut verpflichten konnten und freuen uns auf eine festliche Ballnacht“, sagt Matthias Karstens, Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein.

Neben der musikalischen Unterhaltung wird es außerdem so genannte „Walking Acts“ – Künstler, die durch das Publikum spazieren – geben. Auch der Comedian Shorty wird sich unter das tanzende Reitervolk mischen und die Gäste mit seinen Tricks zum Lachen bringen. Als Neuerung wird erstmals der Gastronomie-Bereich im Forum, dem Mittelpunkt zwischen allen Räumlichkeiten, zu finden sein. Hier werden den Ballgästen diverse Köstlichkeiten serviert; die Zone ist aber auch für eine Auszeit vom Ballgeschehen geeignet.

Nur noch an der Abendkasse haben Kurzentschlossene und Last-Minute-Ball-Besucher Chancen auf Tickets. Die Abendkasse ist am 21. Januar von 18.30 Uhr bis 23 Uhr an den Holstenhallen geöffnet. Ab 19 Uhr ist Einlass in Halle 1 und 2; gegen 20.45 Uhr wird der Ball offiziell eröffnet.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 18.Jan.2017 | 14:30 Uhr