Landesverbandsschau : Große Schau der schönsten Kaninchen

Neumünster | Viele Züchter, Freunde und Interessierte tummelten sich am Wochenende auf der 65. Landesverbandsschau der Rassekaninchenzüchter in den Holstenhallen. Rund 100 Rassen und insgesamt 1016 Kaninchen konnten bestaunt werden. Ausgerichtet wurde die Schau zum zweiten Mal vom Rassekaninchenzuchtverein U52 aus Neumünster.

Thomas Wegner, Zuchtwerbewart des Vereins, erklärte die Aufgaben: „Alles musste aufgebaut werden. Dienstag haben wir angefangen.“ Viele Züchter aus ganz Schleswig-Holstein waren angereist, um den jeweiligen Sieger einer Rasse zu ermitteln und ihre Tiere zu präsentieren. „Diese Landesmeister werden von Preisrichtern am Freitag bewertet“, erklärte er.

Am Sonnabend und Sonntag war die Schau dann für Besucher geöffnet, insgesamt kamen 370 Interessierte.

Zuhause hat Thomas Wegner rund 30 Tiere pro Jahr, die er züchtet und verkauft. Zu dem Hobby kam er durch einen Umzug aufs Land. „Dort waren noch Kaninchenställe von früher, es haben bloß die Tiere gefehlt. Den letzten Schubs habe ich durch ein Buch bekommen“, erzählte der passionierte Züchter, der mit Zwergwiddern auf der Schau vertreten war.

Besucher, die ein Kaninchen kaufen wollten, konnten aus 400 Tieren wählen. „Nicht alle Tiere werden verkauft, denn oft wollen sie die Züchter noch bei weiteren Schauen zeigen“, sagte er. Besonders die Angora- und Bartkaninchen fielen wegen ihres dicken wuscheligen Fells auf. Beide Rassen sind vom Aussterben bedroht. „Früher waren viel mehr Angora-Kaninchen auf solchen Schauen, aber mittlerweile sind sie seltener geworden“, so Thomas Wegner.

Das bedauern auch Ulrike Bielefeldt (77) und Ingo Mitzloff (51). Beide spinnen aus dem Fell der Angora-Kaninchen Wolle und zeigten ihre Arbeit. „Wir spinnen zuhause, genau wie hier, an unseren Spinnrädern. Es ist ein Hobby, denn leben kann man davon nicht“, sagte Ingo Mitzloff. Das Fell kaufen sie bei einer Züchterin aus Tasdorf. „Vier Mal im Jahr werden die Tiere geschoren. Wir verarbeiten das Fell per Hand weiter“, erzählte Ulrike Bielefeldt über das aussterbende Handwerk.

Die Züchterin Ina Reickert aus Wahlstedt besuchte die Schau mit ihren beiden Söhnen, ihrem Mann und sechs ihrer Kaninchen. „Es ist ein Hobby und mein Ausgleich zum Berufsleben. Seit 31 Jahren züchte ich. Durch meinen Vater bin ich da reingewachsen, jetzt lernen es meine Söhne. Der Große hat schon vier Kaninchen und füttert mit“, sagte die 37-jährige Mutter und Preisrichterin stolz. Ihren Mann hat sie über das gemeinsame Hobby kennen gelernt. „Wir sind uns auf so einer Schau begegnet. Es ist toll, dasselbe Hobby zu haben“, sagte sie. Zuhause haben beide insgesamt 25 Kaninchen. Viele von ihnen haben zu den Registriernummern Namen, obwohl es in der Zucht üblich ist, es bei den Nummern zu belassen. „Seit ich damit angefangen habe, bekommen die Tiere, die ich behalte, auch einen Namen. Ein Tier heißt zum Beispiel Fredi“, sagte Ina Reickert und ergänzte lächelnd: „Die bleiben dann auch wirklich ihr ganzes Leben bei uns und haben ein Namensschild an ihrem Stall.“





von Judith Szislo

erstellt am 09.Jan.2017 | 11:00 Uhr

