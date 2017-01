Weihnachtsoratorium Teil II : Grandioses Zusammenspiel unter starker Leitung

1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Neumünster | Festliche Neujahrsstimmung erfüllte am Sonntagabend die Vicelinkirche. Zur Aufführung kamen hier die Kantaten IV bis VI aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach (BWV 248) unter der Leitung von Kantor Karsten Lüdtke.

Unter Mitwirkung des Bach-Chores, des Orchesters Concerto Lübeck und der Solisten Olivia Stahn (Sopran) aus Weimar, Christine Wehler (Alt) aus Köln sowie des Hamburger Tenors Knut Schoch und des Kölner Bass-Sängers Christian Palm erklangen die drei letzten Kantaten des sechsteiligen Oratoriums, das Johann Sebastian Bach selbst als einziges seiner Werke so bezeichnete.

Es ist wohl das bekannteste aller geistlichen Gesangswerke Bachs und zählt zu seinen berühmtesten Kompositionen. Doch die Teile „Am Fest der Beschneidung Christi“, „Am Sonntag nach Neujahr“ und „Am Fest der Beschneidung des Herrn“ sind eher selten zu hören. Auch deshalb hatte das mehr als 200-köpfige Publikum besondere Freude an der exzellenten Aufführung.

Die Bachsche Vertonung der neutestamentlichen Weihnachtsgeschichte prägen bewegende Eröffnungs- und Schluss-Chöre, die der Bach-Chor als homogener Klangkörper ebenso wunderbar umsetzte wie die feierlichen Choräle. In den Arien glänzten die Solisten Stahn, Wehler, Schoch und Palm sowohl mit ihren Stimmen als auch mit ihrer Präsenz, die die einzelnen Stücke besonders innig wirken ließen. Und als Echo von Olivia Stahn in der Arie „Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen“ wirkte zudem die feine Stimme der zwölfjährigen Jonna Hartung eindringlich in der Zuhörerschaft nach.

Ebenso überzeugend agierte das Orchester, das unter seiner Konzertmeisterin Anna Melkonyan eine hervorragende Leistung zeigte.

Nicht zuletzt gebührte außerdem Karsten Lüdtke ein großes Lob. Denn unter seiner Leitung wirkten alle Beteiligten grandios zusammen, sodass es eine reine Freude war, bei diesem Konzert dabei zu sein. „Eine wunderbare Aufführung. Das war einfach nur großartig und erhebend“, schwärmten nach dem Schlussakkord die Zuhörerinnen Annemarie Pohl und Helma Heinrich. Und damit sprachen sie, dem begeisterten Applaus zufolge, wohl auch dem Rest des Publikums eindeutig aus dem Herzen.