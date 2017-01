Gewerbeansiedlung : Gewerbeparks mit den Nachbarn geplant

1 von 1 Foto: Pieper 1 von 1

Neumünster | Weil die Gewerbeflächen in Neumünster zur Neige gehen, will Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras nun Gespräche mit den Umlandgemeinden über interkommunale Gewerbegebiete aufnehmen. Das Prinzip: Auf Stadt- und Gemeindegrenzen übergreifenden Gebieten entstehen neue Gewerbeparks, vor allem für Unternehmen, die viel Fläche benötigen. Stadt und Gemeinden schließen vorab detaillierte Verträge, die regeln, wer welche Kosten trägt und wer im Gegenzug welche Steuereinnahmen erhält. In Schleswig-Holstein gibt es einige wenige Modelle dieser Art schon, etwa im Großraum Kiel sowie im Großraum Rendsburg.

„Interkommunale Gewerbegebiete eröffnen uns die Chance, dass in unmittelbarer Nähe und für die Berufstätigen in akzeptabler Entfernung weitere Arbeitsplätze entstehen“, begründet Tauras den Vorstoß. Denn innerhalb der Stadtgrenzen stößt die Entwicklung mittlerweile ans Limit. „Es gibt noch den Bebauungsplan für das Areal am Donaubogen beim Milchtrocknungswerk im Industriegebiet Süd und Aufstellungsverfahren für ein Gebiet an der Boostedter Straße sowie für den südlichen Teil des Eichhofs. Viel mehr Platz ist dann aber auch nicht mehr für Gewerbe oder Industrie“, sagt Bernd Heilmann von der Stadtplanung. Daher sei es wichtig, vorausschauend über den Tellerrand zu blicken. Im Fokus steht dabei die Entwicklungsachse an der A7.

Olaf Tauras wird daher offenbar schon in der kommenden Woche erste Gespräche mit den Bürgermeistern von Loop, Krogaspe, Wasbek, Ehndorf, Padenstedt und Boostedt führen. Der Courier fragte vorab dort nach und erhielt ein geteiltes Echo.

„Ich sehe das sehr positiv“, sagt Krogaspes Bürgermeister Nils Höfer (ADW). Der demografische Wandel schlage in der Gemeinde voll durch; ein interkommunales Gewerbegebiet westlich der A7 im Anschluss an den neuen Gewerbepark Eichhof könnte auch junge Familien anziehen. „Es geht uns dabei nicht groß um die Gewerbesteuern – das ist ein schöner Nebeneffekt –, sondern darum, die Substanz im Dorf zu erhalten.“ Nur wenn junge Leute kämen, könnten Institutionen wie die Schule, der Sportverein oder die Feuerwehr überleben, sagt Höfer.

In dasselbe Horn stößt Wasbeks Bürgermeister Karl-Heinz Rohloff (CDU). „Wir haben zwar schon ein Gewerbegebiet, das sehr gut ausgelastet ist, aber auch noch eine Fläche, die man gut für ein neues nutzen kann“, sagt er und meint das Gebiet südlich der B 430 zwischen Höhnerkamp und Barmsweg. Die Infrastruktur-Entwicklung dort könne die Gemeinde alleine kaum leisten. Daher wäre eine gemeinsame Aktion mit Neumünster von Vorteil. „Wir müssen über Gemeindegrenzen hinweg denken“, so Rohloff.

Zurückhaltender reagiert Ehndorfs Bürgermeister Hauke Göttsch (CDU). „Wir liegen leider strategisch ungünstig. Das wird daher schwierig.“ Allerdings werde er an Gesprächen gerne teilnehmen und sich die Ideen anhören. „Von der Autobahn sind wir allerdings zu weit weg“, meint er.

Noch nicht überzeugt von der Idee ist Padenstedts Bürgermeister Carsten Bein (WGP). „Eine exponentielle Entwicklung von Gewerbeflächen ist nicht unser vorrangiges Ziel. Das größte Gut unser Gemeinde ist die Natur“, sagt er. Zwar gebe es im Ort Gewerbeflächen, aber die müssten, wenn überhaupt, maßvoll entwickelt werden. „Ich bin kein Fan davon, große und immer noch größere Gewerbegebiete zu planen.“ Letztlich entscheide über das Thema aber wie immer die Gemeindevertretung. Bein erinnert zugleich daran, dass von Seiten des Landes bisher kein Interesse an der Entwicklung der Gemeinde bestanden habe. So habe er zum Beispiel eine klare Absage erhalten, dass der Ort eine Zufahrt von der B205 und zur Autobahn erhalte.

Ganz anders sieht Hartmut König (CDU) die Sache. Der Gemeindechef von Boostedt betont: „Neumünster ist Boostedt und Boostedt ist Neumünster. Wir stimmen uns eng miteinander ab.“ Mit OB Tauras habe er bereits gute Gespräche zur Entwicklung der ehemaligen Rantzau-Kaserne geführt und einen Rahmenplan erstellt. Dort sei ein gemeinsames Industrie- und Gewerbegebiet von großem Vorteil. Es schaffe Arbeitsplätze und bringe die Wirtschaft voran.

Der Bürgermeister von Loop, Torsten Teegen (KWG), war gestern für den Courier nicht erreichbar.

von Christian Lipovsek

erstellt am 10.Jan.2017 | 08:15 Uhr