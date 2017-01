Gesundheitswegweiser : Fundstelle für 594 Gesundheitsangebote

1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Der neue Gesundheitswegweiser liegt seit gestern in gedruckter Form und einer Auflage von 2500 Stück an den bekannten Auslagestellen wie dem Gesundheitsamt am Meßtorffweg, dem Seniorenbüro, der Stadtbücherei im Bürgerbüro (Rathausarkaden) und an weiteren Stellen aus.

Auch in der 21. Auflage ist das kostenlose Kompendium wieder eine hilfreiche Fundstelle. 594 Einträge von A wie Al-Anon bis Z wie Zahnärzte informieren auf 178 Seiten nicht nur über Adressen, Telefonnummern, Büro-, Sprech- oder Öffnungszeiten von Praxen und therapeutischen und anderen Beratungsstellen. Es sind auch Apotheken, Krankenkassen, Sanitätshäuser aufgeführt.

Der Clou ist ist jedoch nicht die gedruckte Version, sondern der deutlich verbesserte Online-Auftritt http://gesundheit.neumuenster.com. „Der zusammen mit einer Firma entwickelte Internetauftritt ist sehr bedienerfreundlich, schlicht und übersichtlich“, sagt Joachim Hucke, der stellvertretende Leiter des Fachdienstes Gesundheit. Die Seiten seien so gestaltet, dass sie sich automatisch dem Anwendergerät des Benutzers anpassen, sei es nun ein Computer, ein Smartphone oder ein Tablet-PC.

Es gibt eine komfortable Suchfunktion und eine Anbindung an Google Maps. Die in der Suche gefundene Einrichtung wird auf einer Karte angezeigt, selbst eine Routenplanung dorthin ist möglich. „Man kann direkt aus der Anwendung heraus die gefundene Stelle anrufen, das Angebot direkt im Internet aufrufen oder den Kontakt in das Notizbuch übernehmen“, nennt Hucke weitere Vorteile.

Diese Verbesserung des Online-Angebote erfolgte auf Wunsch des Gesundheitsamts, aber auch vieler Kunden. „Das war mit Kosten verbunden“, räumt Hucke ein und begründet damit auch den Verzicht auf den redaktionellen Teil mit unterhaltsamen Artikeln, wie er noch in der 20. Druckauflage 2016 zu finden war.

Der Vorteil der Online-Ausgabe ist die Aktualität. Allein Not- und Bereitschaftsdienste sind noch nicht eingepflegt. „Aber auch darüber denken wir nach“, betont Hucke.



von Rolf Ziehm

erstellt am 06.Jan.2017 | 09:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen