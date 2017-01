Videotheken-Sterben : „Fünf Jahre könnte es noch gehen“

1 von 1 Foto: Raschke (3) 1 von 1

Neumünster | Die Glanzzeiten für Videotheken sind seit langem vorbei. Die Digitalisierung gräbt der Branche mit Streaming-Diensten und Online-Leihe seit Jahren das Wasser ab. In Neumünster schlossen in den letzten Jahren Video-Maxx, der Deutsche Videoring und der kurzlebige Selbstbedienungsladen Movieexpress 24. Umso überraschender, dass die verbliebenen drei Geschäfte insgesamt zuversichtlich auf die kommenden Jahre blicken. Der ferneren Zukunft allerdings sehen sie allesamt mit düsteren Vorhersagen entgegen.

„So mittelmäßig“ läuft es laut Inhaber Volker Melzer bei Video Aktuell an der Altonaer Straße. Seitdem sich die Konkurrenz reduziert hat, sei es jedoch deutlich besser geworden. Die höheren Preise bei den Online-Verleihern halten seiner Meinung nach genügend Kunden in den klassischen Videotheken. „Solange es weitergeht wie bisher, bin ich zufrieden. Die nächsten fünf Jahre könnte es noch gehen. Danach wird man sich wohl nach etwas anderem umsehen müssen.“

„Meine Rechnungen kann ich noch bezahlen“, sagt Gorden Zawadzky, Inhaber von Kintopp Video Inn am Schleusberg. In den letzten Jahren sei es sogar bergauf gegangen, versichert er. „Die Blueray hat uns gerettet. Wäre die nicht gekommen, wären wir wohl schon weg.“ Zwar ließen sich Filme heutzutage bereits in ähnlich hoher Bildqualität online schauen. „Aber die Tonspur von Blueray bietet dir kein Streamingdienst.“ Hinzu komme, dass die Deutschen zu persönlichem Umgang neigten und gern etwas in der Hand halten wollten. Andere Länder seien da bereits weiter. In den Niederlanden etwa gebe es schon seit Jahren kaum noch Videotheken.

Silvana Possehl arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Videothek Empire an der Rendsburger Straße und hat die Goldenen Zeiten der Branche miterlebt, als die Kunden noch mit D-Mark bezahlten. Aber auch sie beurteilt die gegenwärtige Lage positiv. „Wir haben unsere alten Kunden schon seit zwanzig, dreißig Jahren. Die bleiben uns treu. Und es kommen auch neue dazu.“ Sicher sei es in den letzten Jahren etwas weniger geworden. Und für sie sei klar, dass es früher oder später keine Videotheken mehr geben werde. „Aber im Moment läuft es noch sehr gut.“ Den Grund sieht auch sie in den Preisen. „Ich höre immer wieder von Kunden, dass die Online-Alternativen zu teuer sind. Und nicht alle haben eine ausreichend schnelle Internetverbindung.“

„Die Frage ist, ob in 20 Jahren überhaupt noch jemand in die Stadt geht, um einzukaufen, oder ob dann alles digital oder per Dronenlieferung abläuft“, sagt Volker Melzer. Gorden Zawadzky meint: „Wenn man es vernünftig anstellt, kann man gut noch ein paar Jahre überleben.“ Allerdings könne jederzeit eine neue technische Entwicklung das Ende der Videotheken bedeuten. Wer sich ausruhe, werde kaputt gehen. Zawadzky jedenfalls, 37 Jahre alt, ist sich sicher: „Bis zur Rente mache ich das nicht mehr.“

von Sven Raschke

erstellt am 24.Jan.2017 | 06:30 Uhr

