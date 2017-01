Eiszeit in Neumünster : Freud und Leid mit der Eis-Glätte

1 von 1 Foto: Sven Radestock 1 von 1

Neumünster | Eisregen und spiegelglatte Straßen, Fuß- und Radwege haben dem Rettungsdienst in Neumünster am Wochenende viel Arbeit beschert. Nach Angaben von Marc Kutyniok von der Berufsfeuerwehr rückten die Helfer allein am Sonnabend zwischen Mitternacht und 19 Uhr 21 Mal zu glättebedingten Unfällen aus.

Fußgänger und Radfahrer stürzten und kamen mit Prellungen und Knochenbrüchen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Der Rettungsdienst arbeitete dabei am Limit, da auch noch das „Alltagsgeschäft“ erledigt werden musste. Die Feuerwehr leistete zudem bei einem Wasserrohrbruch technische Hilfe. Am Sonntag entspannte sich die Lage dann deutlich.

Des einen Leid war des anderen Freud. Während Detlef Erdloff und Sven Radestock vom Einfelder Stadtteilbeirat am Sonnabend die letzten Hinweisschilder an der neuen Eisbahn installierten (der Courier berichtete), schwangen etliche, vor allem junge Bewohner des Stadtteils, schon einmal die Kufen. Die ersten, die Rutschversuche auf der Eisfläche unternahmen, waren Marla (6) und Lena (9) mit ihrem Vater Fred Siebken. „Wir haben die Fläche zwar noch nicht offiziell freigegeben, aber da wir ja sowieso vor Ort waren und die Dicke des Eises getestet hatten, haben wir uns über diesen Vorab-Test gefreut“, so Radestock und Erdloff. Das Vergnügen dauerte bis der Regen einsetzte und die Temperaturen anzogen. Jetzt ist die Anlage gesperrt, bis wieder ein paar Tage Frost sind. Radestock: „Wir bitten alle, sich daran zu halten, damit die Eisfläche nicht zerstört wird.“

von Christian Lipovsek

erstellt am 09.Jan.2017 | 07:00 Uhr

