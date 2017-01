Diakonie Altholstein : Flüchtlingsberatung: Bedarf steigt weiter

1 von 1 Foto: Kröger 1 von 1

Neumünster | Von einer Entspannung der Situation ist in der Flüchtlingsberatung der Diakonie Altholstein am Haart im vergangenen Jahr nichts zu spüren gewesen. Im Gegenteil. 336 Personen (inklusive ihrer Angehörigen) haben 2016 die Beratungsstelle aufgesucht. Im Vorjahr waren es noch 250. Die Flüchtlingsarbeit wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union kofinanziert.

„Es sind zwar weniger Menschen in der Landesunterkunft gewesen, aber der Beratungsbedarf ist nach wie vor hoch“, sagt Flüchtlingsberaterin Rike Müller. Michael Frenzel, Fachbereichsleiter Migration und Flüchtlinge, ergänzt: „Viele sind 2015 erst zum Ende der zweiten Jahreshälfte nach Deutschland gekommen und waren daher auch erst Anfang 2016 bei uns in der Beratung.“

Die meisten der Klienten kommen aus Syrien, es folgen die Flüchtlinge aus Afghanistan, dem Irak, Iran und Jemen. Unter den 336 Personen, die von Rike Müller beraten wurden, waren 59 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und 164 traumatisierte oder schwer kranke Menschen. Sie gelten als besonders schutzbedürftig.

Rund 90 Prozent der Arbeit von Rike Müller macht die Vorbereitung auf das Interview beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus, das die Grundlage für die Anerkennung als Asylberechtigter bildet: „Das Gespräch dauert zwei Stunden und ist für die Flüchtlinge von enormer Bedeutung. Viele denken, sie kommen da einfach so durch und wollen gar nicht von ihren traumatischen Erfahrungen berichten. Wir besprechen dann ganz genau, was sie in dem Gespräch erzählen müssen.“

Auf den steigenden Beratungsbedarf hat die Diakonie im vergangenen Jahr auch mit einer Aufstockung ihres Veranstaltungsangebots reagiert. Die regelmäßigen Informationsnachmittage zum Ablauf eines Asylverfahrens fanden 2016 insgesamt 11 Mal statt (Vorjahr: 5 Mal) und wurden nach Ländergruppen getrennt. Die Beratungscafés fanden im vergangenen Jahr 56 Mal statt (Vorjahr: 40 Mal) und wurden von 509 Menschen besucht. Neu ins Angebot aufgenommen wurden Deutschkurse für Anfänger und ein Hilfsangebot bei Praktikum, Ausbildung und Jobsuche. Ab dem 16. Februar wird es zwei weitere neue Veranstaltungen geben. Eine beschäftigt sich mit dem Thema Wohnungssuche, die andere soll die Konversation in deutscher Sprache fördern.

Geplant sind für 2017 auch regelmäßige Filmabende, die sich mit den Herkunftsländern der Flüchtlinge befassen. „2016 hatten wir vier Veranstaltungen über Fluchtländer, bei denen im Vordergrund stand, Vorurteile abzubauen. Die waren alle sehr gut besucht“, sagt Rike Müller. Sie und 20 ehrenamtliche Mitarbeiter sind derzeit im Einsatz, um diese Veranstaltungen auf die Beine zu stellen und umzusetzen.

Auf ein Projekt freut sich die Flüchtlingsberaterin ganz besonders. Am Dienstag, 28. Februar, ist ab 18 Uhr ein „Fasching für den Frieden“ geplant. Bei der Veranstaltung sollen alle Menschen aller Länder und Religionen gemeinsam feiern. „Das Verkleiden mit Friedenssymbolen ist erwünscht, aber kein Muss“, sagt Rike Müller.

von Sonja Kröger

erstellt am 24.Jan.2017 | 13:00 Uhr

