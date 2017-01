Trickbetrüger : Falscher Polizist wollte Bankdaten erfragen

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Immer wieder warnt die Polizei vor Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben, um dadurch an das Geld oder die Bankdaten von Senioren zu gelangen. Ein weiterer Fall hat sich am Donnerstag in Wittorf ereignet – glücklicherweise mit einem guten Ausgang.

Gegen 11.30 Uhr hatte in einem Haus in der Padenstedter Landstraße das Telefon geklingelt. Weil die 79-jährige Bewohnerin nicht zu Hause war, nahm ihre Tochter (55) das Gespräch an. Der männliche Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und erzählte, dass er bei seinen Ermittlungen auf eine Einbruchsliste gestoßen sei. Auf dieser Liste stand angeblich auch der Name der alten Dame. Hellhörig wurde die Tochter, als der angebliche Ermittler die vollständigen Bankdaten der Seniorin wissen wollte. Als die Tochter die Herausgabe verweigerte, wurde das Gespräch beendet. Der unbekannte Mann hatte mit unterdrückter Nummer angerufen.

Der Kriminalpolizei liegt derzeit kein weiterer Fall aus Neumünster vor. Sollte es allerdings weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten, sich unter Tel. 9450 an die Polizei zu wenden. Die Beamten raten außerdem, niemals persönliche Daten oder Bankdaten herauszugeben. Ein echter Polizeibeamter fragt niemals nach Bankverbindungen oder gar Passwörtern.

Im Zweifel sollten sich Betroffene unter Tel. 110 an die Polizei zu wenden. Weitere Sicherheitstipps gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.



von Sonja Kröger

erstellt am 28.Jan.2017 | 08:00 Uhr

