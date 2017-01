Ausbildung : Fachkräftemangel: Industrie ist besorgt

1 von 1 1 von 1

Neumünster | Beste Berufschancen stellte Lutz Kirschberger den Absolventen der gewerblich-technischen Berufe gestern Nachmittag auf ihrer Freisprechungsfeier in der Kantine der Stadtwerke in Aussicht. Der Leiter der IHK-Zweigstelle Neumünster und Rendsburg gratulierte den 70 Auszubildenden aus den Bereichen Elektroniker, Industriemechaniker, Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker, die in diesem Jahr ihre Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben, darunter drei Frauen. Ihnen wurden auf der Veranstaltung ihre Zeugnisse übergeben.

Mehr zum Thema Amtsköste : Innungsbetriebe sind gut ausgelastet

Kirschberger betonte: „Unsere Wirtschaft braucht Facharbeiter. Schleswig-Holstein wird bis zum Jahr 2030 200 000 Menschen im erwerbsfähigen Alter verlieren. In Neumünster wird die Erwerbstätigenzahl in diesem Zeitraum um 8,5 Prozent sinken.“ Der Mangel im Bereich qualifizierter Facharbeiter werde hierbei deutlich am größten sein. Diese „beängstigende Entwicklung“ für die Industrie sei für die Absolventen aber positiv.

Dies betonte auch Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger: „Das Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden. Seien Sie in ihrem Beruf fleißig und nutzen Sie vor allem die vielfältigen Möglichkeiten der Fortbildung in ihrem jeweiligen Beruf.“ Denn ein sich ständig weiterentwickelnde Industrie mache lebenslanges Lernen in Zukunft immer wichtiger.

Ihr Zeugnis nach der Ausbildung an Neumünsteraner Firmen erhielten:

Elektroniker für Betriebstechnik

Jan Behnsen, Nils Boysen, Stephen Brix, Vitali Wagner, Lukas Weichbrodt (DB Fahrzeuginstandhaltung); Daniel Baasch, Niclas Lilienthal (Stadtwerke Nortorf); Patrick Böhmer, Alexander Mortzfeld, Mirko Thulke (SWN);

Industriemechaniker – Feingerätebau: Jennifer Glaser, Sven-Erik Skau (Hiller Feinwerktechnik und Gerätebau); Marko Hansen (Nutech).

Industriemechaniker – Maschinen- und Anlagenbau Bjarne Kagelmacher, Malte Laack (Oerlikon Neumag);

Industriemechaniker – Produktionstechnik Fynn Trende, Ole Trende (Danfoss Power Solutions)

Industriemechaniker – Instandhaltung Dennis Jürgens, David Kopeschny, Chris Kurztusch, Nino Sebastian Steffen (DB Fahrzeuginstandhaltung); Henrik Roeloffs (Wilhelm Feldmann); Marcel Kubis (MBA Neumünster); Lukas Kramer (SWN)

Mechatroniker: Maximilian Lähn, Jan-Niklas Mugnai, Phillip Reimers, Philipp Steinhausen (DB Fahrzeuginstandhaltung); Chris Hartmann (Knuth Werkzeugmaschinen); Thorge Butenschön (Technische Dienste Kleinschmidt).

Zerspanungsmechaniker – Drehmaschinensysteme Sebastian Labod, Kevin Runge (Danfoss Power Solutions); Thomas Reger (Gisma Steckverbinder).

von Sven Raschke

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen