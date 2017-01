Wirtschaftsagentur : Es gibt kaum noch freie Gewerbeflächen

1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Die Stadt wird als Wirtschaftsstandort zunehmend interessanter. Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, haben es auf der Suche nach geeigneten Flächen immer schwerer: In den Industrie- und Gewerbegebieten gibt es kaum noch freie Flächen.

Diese Bilanz zog Iris Meyer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsagentur. Mit dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Gerd Kühl blickte sie auf das vergangene Jahr und wagte einen Ausblick auf 2017. „Wir haben der Wirtschaftsagentur eine neue Strategie verpasst“, sagte Kühl. Aufgaben seien die Unternehmensansiedlung, Bestandspflege, das Standort- und das Citymarketing. „Tourismus ist da nicht mit vorgesehen“, sagte Kühl: „Die Wirtschaftspolitik einer Stadt – ob nun intern oder extern – kostet Geld.“ Ziel sei es, die von der Stadt auszugleichenden Verluste zu minimieren.

Das von der WA betriebene Technologie- und Gründerzentrum Log-In an der Memellandstraße ist zurzeit mit 33 Unternehmen zu 95 Prozent ausgelastet. Von den 2220 Quadratmetern vermietbarer Fläche sind nur 100 Quadratmeter frei. Im Sommer zieht die Firma Meronec in den angrenzenden Technologiepark. Zu der dort schon ansässigen Firma Medicar und der Tanzschule gesellt sich außerdem noch der Logistiker Stoltmann. Mit C&W Europe und Overspeed haben weitere Firmen aus dem Log-In Grundstücke dort gekauft und wollen neu bauen. „Wir haben eine Warteliste mit potenziellen Neumietern im Log-In“, sagte Iris Meyer und nannte den ständigen Wechsel gewünscht: „Das Log-In versteht sich als Brutzelle für junge Firmen, die in der Anlaufphase unterstützt werden.“ Die WA zählte zudem im vergangenen den 1000. Gründungsinteressierten seit ihrem Bestehen. Zwölf erfolgreiche Gründungen von Neumünsteranern wurden begleitet, in diesem Jahr sind es bereits fünf.

Dazu kamen noch 24 Ansiedlungen. Neun davon waren echte Neuansiedlungen von auswärtigen Firmen, der Rest Erweiterungen oder Betriebsverlagerungen wie bei Voigt am Donaubogen. Meyer: „Im Industriegebiet Süd sind kaum noch Flächen zu haben. Auch im Eichhofpark sind wir bei der Vermarktung gut davor.“ Die Firma Winkler (Lkw-Ersatzteile) baut zurzeit, mit Projektentwickler Log4Real (18 Hektar) und einer weiteren Firma, die sich auf 7,5 Hektar ansiedeln will, aber noch nicht genannt werden könne, sei man „im Verkaufsprozess“.

Westlich der Autobahn gebe es das „Interesse der Stadt an einem interkommunalen Gewerbegebiet mit Krogaspe“, sagte Kühl, der auch die Rügenstraße spannend findet. Dort würden bald große private Flächen frei, wenn Toom umziehe und das vormalige Expert-Gelände Interesse finde. Gerd Kühl: „Das war zuletzt Handelsfläche, mit Sauer und Marsian ursprünglich aber Industriegebiet.“

25.Jan.2017

