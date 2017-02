Erster Warnstreik: Landeslabor und Techniker im Ausstand

Die Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst erreichen Neumünster. Sowohl die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi als auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rufen die Landesbeschäftigten für morgen Vormittag, 8. Februar, zum Warnstreik auf. Betroffen sind in Neumünster rund 400 Mitarbeiter des Landeslabors, Vermessungstechniker des früheren Katasteramtes sowie pädagogische Fachkräfte an Förderzentren. Die Streikenden treffen sich von 11.30 bis etwa 12.15 Uhr zu einer zentralen Streikkundgebung auf dem August-Horn-Platz vor dem Haupteingang der Holstenhallen. Bereits um 7.15 Uhr soll es vor der Elly-Heuss-Knapp-Schule an der Bachstraße einen Kundgebung geben.

Die zweite Runde der laufenden Tarifrunde mit den Ländern war am 31. Januar ergebnislos zu Ende gegangen.

von Jens Bluhm

erstellt am 06.Feb.2017 | 15:06 Uhr

