Vogelgrippe : Erster Geflügelpest-Fall in der Stadt: Zwei Sperrbezirke

Neumünster | Jetzt hat uns die Geflügelpest doch noch erreicht: Ein verendeter Kormoran wurde am Sonntag am Einfelder See gefunden. Wie die Stadt gestern mitteilte, ist der Verdacht auf das Virus amtlich bestätigt worden. Darum errichtete die Stadt gestern um den Fundort herum einen Sperrbezirk von drei Kilometern. Er umfasst ganz Einfeld sowie in Tungendorf den Bereich nördlich der Preetzer Landstraße bis zur Stadtgrenze im Osten.

Seit Anfang Dezember war ein Teil Neumünsters zum Beobachtungsgebiet erklärt worden, weil in Hoffeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein toter Seeadler, der mit dem H5N8-Virus infiziert war, gefunden worden war (der Courier berichtete). Dies war nach 30 Tagen ohne Vorfälle am 4. Januar wieder aufgehoben worden.

Jetzt gelten im Sperrbezirk strenge Regeln. Das sind Stallpflicht und Biosicherheitsmaßnahmen für alle Geflügelhaltungen, auch mit Beständen unter 1000 Stück. Es muss gesonderte Schutzkleidung getragen, vor den Stall-Eingängen müssen Desinfektionsmatten oder -wannen aufgestellt werden. Hunde und Katzen dürfen im Sperrbezirk nicht frei umherlaufen. Fahrzeuge und Behältnisse sind nach jedem Transport von Geflügel zu desinfizieren. Das Veranstalten von Geflügel-Ausstellungen oder -Märkten ist weiterhin untersagt.

Die Stadt außerhalb des Sperrbezirks ist nach dem Fund am Einfelder See jetzt komplett Beobachtungsgebiet. Auch hier dürfen Hunde und Katzen nicht frei umherlaufen, ausgenommen sind Jagd-, Dienst- und Suchhunde beim Einsatz und in der Ausbildung. Auch Geflügelausstellungen sind im Beobachtungsgebiet ebenfalls untersagt.

Die Veterinärbehörde hat außerdem für die Gemeinden Bönebüttel, Bothkamp, Großharrie, Rendswühren (Hollenbeker Holz), Schillsdorf und Tasdorf ein Beobachtungsgebiet angeordnet, so die Stadt. Welche Gebiete dies genau sind, ist auf der Homepage des Kreises Plön (www.kreis-ploen.de/Bürgerservice) zu sehen.

