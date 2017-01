Grossenaspe : Erhebender Auftakt zum Orgelzyklus

1 von 1 1 von 1

Großenaspe | Nicht das geplante Programm, aber dennoch ein großartiges Konzert erlebten 160 Besucher am Sonnabend zum Auftakt des elften Orgelzyklus’ in der Katharinenkirche zu Großenaspe. Die angekündigte Sopranistin Bettina Pahn hatte nämlich wegen Krankheit kurzfristig absagen müssen.

Doch Thomas Dahl (Kantor und Organist an der St. Petri-Kirche, Hamburg), der erstmals die von Prof. Ernst-Ulrich von Kameke (90) initiierte Konzertreihe mitorganisierte, hatte mit Anja Marie Böttger (Querflöte) und Ulrich Augstein (Fagott) für hochkarätigen Ersatz sorgen können.

Und so erklangen unter dem Motto „Orgel plus“ unter anderem das Präludium e-Moll von Dietrich Buxtehude (1637 - 1707, WV 142), das Konzert F-Dur für Flöte, Fagott und Orgel (TWV 52:F1) von Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) und der Choral „Nun danket alle Gott“ (op. 67 Nr. 27) aus der Feder von Max Reger (1873 - 1916) sowie das Divertimento für Flöte und Fagott von Leopold Hofmann (1738 - 1793).

Mit der musikalischen Vielfalt der ausgewählten Werke stellten die drei brillanten Musiker dabei nicht nur ihr Können unter Beweis, sondern ebenso ihr kongeniales Zusammenspiel. Seinen fulminanten Schluss fand das Konzert schließlich mit dem erhebenden „Präludium und Fuge Es-Dur“ von Johann Sebastian Bach (1685 - 1750).

Als besondere Überraschung für Rosemarie von Kameke, die an diesem Tag ihren 85. Geburtstag feierte, stimmten die Zuhörer unter der Leitung von Thomas Dahl außerdem den Kanon „Viel Glück und Segen“ an.

Und zwischen den Stücken erzählte der Organist zudem zahlreiche Fakten aus dem Leben der Komponisten. So berichtete er beispielsweise, dass die Werke von Georg Philipp Telemann, der Jahrzehnte lang als städtischer Musikdirektor in Hamburg wirkte, grundsätzlich in St. Petri uraufgeführt wurden, der ältesten Kirche der Stadt.

Gedankt wurde den Mitwirkenden ihre Darbietung am Ende denn auch zu Recht mit lautstarkem Beifall und begeisterten Bravo-Rufen.

Das zweite Konzert des Orgelzyklus’ bestreiten am 4. Februar (16 Uhr) nun Anne-Katrin (Orgel) und der Organist Manuel Gera, Kirchenmusikdirektor an der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis.