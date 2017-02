Erstaufnahmeeinrichtung Boostedt : Erdogan-kritische Flüchtlinge sollen ausspioniert worden sein

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Boostedt | In der Erstaufnahmeeinrichtung in Boostedt (Kreis Segeberg) sollen zwei Flüchtlinge, die dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kritisch gegenüberstanden, bespitzelt worden sein. Angeblich seien Pässe und Aufenthaltstitel der beiden Männer fotografiert und anschließend in sozialen Netzwerken weiter verbreitet worden. Das berichtet der Norddeutsche Rundfunk. Demnach hat die Staatsanwaltschaft Kiel Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter der Erstaufnahme eingeleitet.

Im Dezember hatte das türkische Präsidium für Religionsangelegenheiten in einem Schreiben dazu aufgefordert, Informationen über Erdogan-Kritiker an die türkische Regierung weiterzugeben. Der Vorfall in Boostedt könnte damit in Zusammenhang stehen.

Laut dem Bericht stehen gegen die Mitarbeiter noch weitere Vorwürfe im Raum. Sie und weitere Beteiligte sollen den stellvertretenden Vorsitzenden einer Moschee in Neumünster bedroht und beleidigt haben. Er soll die Erdogan-Kritiker in seiner Gemeinde empfangen und sie in der Moschee beten lassen haben. Es werde unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und der Verletzung von Privatgeheimnissen ermittelt, sagte der zuständige Kieler Staatsanwalt Henning Hadeler gegenüber dem NDR.

von shz.de

erstellt am 03.Feb.2017 | 10:49 Uhr

