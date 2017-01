„Viktoria und ihr Husar“ : Eine Liebesgeschichte auf hohem Niveau

1 von 1 Foto: Merz 1 von 1

Neumünster | Mit der Operette „Viktoria und ihr Husar“ (Musik von Paul Abraham, Buch von Imre Földes) erlebte das Publikum an Neujahr im Theater in der Stadthalle eine sehr gelungene Vorstellung, für die sich die 450 Zuschauer am Ende mit lang anhaltendem Applaus bedankten.

Die Solisten des Thalia Theaters Wien mit Orchester, Chor und Ballett der Operettenbühne Budapest boten auf hohem Niveau das, was der Besucher von einer „klassischen Operette“ erwartet. Wohltuend war, dass der Inhalt nicht „Theater-Modernisierern“ zum Opfer fiel und sich Alfred Grünwald und Fritz Beda-Löhner (fast) streng an die historische Vorlage aus den 30er Jahren hielten. Die Hauptdarsteller um Viktoria (Frauke Schäfer), den Gatten und Gesandten John Cunlight (Mathias Reinthaller), Viktorias Bruder Graf Ferry (Jan Reimitz), seine Braut O Lia San (Katrin Fuchs), Viktorias Kammerzofe Riquette (Boglarka Pohly), Rittmeister Istvan Koltay (Lazlo Maleczky), seinen Burschen Jancsi (Tibor Szolnoki) sowie Bürgermeister Pörkelty (Rudolf Pfister) zeigten sich in Gesang und Text auf ansprechendem Niveau. Nur das Orchester (Dirigent Franz Naderer) agierte etwas zu laut, sodass einige Liedpassagen untergingen.

Gesandter Cunlight spielte vielleicht etwas sparsam mit Mimik und Gestik, was Graf Ferry, Zofe Riquette und Bursche Jancsi aber mehr als ausglichen. Besonders Zofe und Bursche glänzten in ihren Buffo-Rollen mit echtem ungarischem Temperament. Chor und Ballett waren sehr überzeugend in den Handlungsablauf einbezogen und sorgten (besonders das Ballett) für einen Schuss Paprika auf der Bühne, auch an den exotischen Spielorten Tokio und St. Petersburg. Sein besonderes Talent als Tänzer stellte Graf Ferry mehrfach unter Beweis. Zu den musikalischen Höhepunkten zählten das Duett von Viktoria und Cunlight „Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände“ und auch „Ja, so ein Mädel, ungarisches Mädel, geht nicht aus dem Schädel, nicht aus dem Sinn“ von Bursche Jancsi. Den russischen Aufseher im sibirischen Gefangenlager mit der getauschten Geige Beethovens 9. spielen zu lassen, war, wie auch andere scheinbare Nebensächlichkeiten, fein durchdachte Regie.

Nach einem Vorspiel und drei Akten kam es, wie in der Operette zu erwarten, zum Liebes-Happy-End zwischen Viktoria und Rittmeister Koltay, bei dem der Gesandte Cunlight in stillem Verzicht von der Bühne abging und Bürgermeister Pörkelty weinselig zufrieden lächelte.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen