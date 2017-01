Polizeibericht : Einbruchserie begann kurz vor Weihnachten

1 von 1 Foto: Silas Stein/dpa 1 von 1

Neumünster | Bis kurz vor Weihnachten sah alles noch gut aus: In den ersten Monaten der dunklen Jahreszeit ging die Zahl der Wohnungseinbrüche in Neumünster im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück (der Courier berichtete). Doch gestern vermeldete die Polizei eine Hiobsbotschaft: Seit dem 23. Dezember registrierten die Ermittler eine deutliche Zunahme von entsprechenden Taten im Stadtgebiet. Bis zum 5. Januar wurden 28 Taten angezeigt. Vor allem in Mehrfamilienhäuser schlugen die Einbrecher zu, so Polizeisprecher Sönke Hinrichs.

Meist drangen sie über einen im Hochparterre gelegenen Balkon in die betroffenen Wohnungen ein. Bei der Hälfte der Taten handelte es sich um Versuche. In 17 Fällen bewies der Einbrecher gewisse Kletterfähigkeiten und gelangte über die Balkontür im Erdgeschoss oder gar im ersten Obergeschoss in die Räume. In weiteren Fällen wurden Fenster aufgehebelt oder Terrassentüren. Betroffen sind die Stadtteile Brachenfeld, Ruthenberg, Gadeland und Wittorf, aber auch die Stadtmitte.

Meist kamen der oder die Einbrecher in der Dämmerung oder zu anderen Zeiten, wenn die Bewohner nicht im Hause beziehungsweise in der Wohnung waren. Gestohlen wurden vorzugsweise Schmuck, Bargeld, Tablets, Handys, aber auch Zigaretten. Ein Ermittler der Kripo sagte zu der Einbruchserie: „Eine derartige Häufung von Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser hatten wir seit Jahren nicht!“

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Fälle auf das Konto einer Tätergruppe gehen. Die Polizei bittet um besondere Aufmerksamkeit. Verdächtige Beobachtungen sollten immer sofort über Tel. 110 mitgeteilt werden. Die Ermittler raten, es dem Einbrecher stets so schwer wie möglich zu machen. Türen und Fenster sollten auch bei kurzer Abwesenheit immer verschlossen werden. „Eine funktionierende Nachbarschaftshilfe ist ein Garant für mehr Sicherheit im Viertel“, so Hinrichs. Verdächtige sollten nicht angesprochen werden, stattdessen sollte die Polizei gerufen werden. Weitere Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de.



von Dörte Moritzen

erstellt am 07.Jan.2017 | 09:00 Uhr

