Dunkle Jahreszeit : Einbrecher haben jetzt wieder Saison

Neumünster | Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist Einbruchszeit. Wenn die Menschen zwischen den Feiertagen verreisen oder nur für ein paar Stunden Verwandte besuchen, nutzen die Täter gern die Gelegenheit, um besonders in der Dämmerung unbemerkt in Häuser oder Wohnungen einzusteigen – so auch in Neumünster.

Diese bittere Erfahrung mussten jüngst auch die Bewohner eines Einfamilienhauses im Malerviertel in Brachenfeld-Ruthenberg machen. Als sie gegen 18.40 Uhr nach Hause kamen, stand die Terrassentür offen. Aus dem Haus kamen Geräusche, niemand war zu sehen. Was der Einbrecher erbeutete, ist noch unklar. In Faldera traf es wenige Tage vorher einen Hauseigentümer, während er für ein paar Tage im Urlaub war. Als er zurückkam, war die Terrassentür aufgehebelt, die Schränke waren durchwühlt, und es fehlte Bargeld.

Damit möglichst wenige Neumünsteraner Opfer der ungebetenen Gäste werden, hat sich die Polizei seit Monaten die Bekämpfung der Einbruchskriminalität besonders auf die Fahnen geschrieben. Das landesweite Konzept scheint aufzugehen. Ebenso wie in ganz Schleswig-Holstein gehen auch hier in diesem Jahr die Zahlen deutlich zurück.

Insgesamt 42 Wohnungseinbrüche aus dem gesamten Stadtgebiet wurden laut Polizeisprecher Sönke Hinrichs vom 1. Oktober bis zum 19. Dezember bei der Polizei angezeigt. Davon fallen sechs Taten in den Dezember. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum von Anfang Oktober bis zum 19. Dezember mit 92 angezeigten Taten 50 Einbrüche mehr. Im Vorjahr entfielen allein 32 Fälle auf die Dezemberwochen – also 26 mehr als in diesem Jahr. Insgesamt sind die nördlichen Stadtteile wie Tungendorf und Einfeld ein wenig stärker belastet als der Süden mit Wittorf und Brachenfeld, auch wenn es Anzeigen aus allen Bereichen Neumünsters gibt.

Den Rückgang der Taten begründet die Polizei mit ihrem landesweiten Konzept, mit dem sie die Einbruchskriminalität bekämpft. Weil insbesondere rund um Kiel und im Hamburger Umland die Taten im vergangenen Jahr zugenommen hatten, waren die Ermittler unter anderem mit Anhalte- und Sichtkontrollen auf größeren Straßen gegen mögliche Einbrecherbanden vorgegangen. Mit Erfolg – auch für Neumünster.

Dennoch rät die Polizei zur Vorsicht – egal ob man für ein paar Stunden außer Haus oder im Urlaub ist. Die Wohnung oder das Haus sollten immer gut verschlossen werden. Auch sollten Fenster und Terrassentüren nicht auf Kipp gelassen werden. Besonders hilfreich ist es, wenn Fenster und Türen von Profis zum Beispiel mit speziellen Schlössern technisch gesichert sind. „Machen Sie es ungebetenen Gästen so schwer wie möglich“, erklärte Polizeisprecher Hinrichs. Vor allem sei aber eine funktionierende Nachbarschaftshilfe ein Garant für mehr Sicherheit im Viertel. Verdächtige Beobachtungen sollten immer sofort der Polizei unter Tel. 110 gemeldet werden.



von Dörte Moritzen

erstellt am 02.Jan.2017 | 12:00 Uhr

