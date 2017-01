Jugend debattiert : Diskussion als Wettbewerb

1 von 1 Foto: Moritzen 1 von 1

Neumünster | Sie redeten sich die Köpfe heiß: 20 Schüler aus 7 Schulen aus Neumünster, Bad Segeberg, Oldenburg in Holstein, Hohenwestedt und Büsum trafen sich gestern an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Einfeld, um über unterschiedliche Themen zu diskutieren. Sie alle nahmen an dem Regionalentscheid des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ teil.

Wer gestern eingeladen war, hatte bereits in seiner Klasse und an seiner Schule die Vorrunden gewonnen. Die redefreudigen Mädchen und Jungen traten in zwei Kategorien an: 8 Acht- und Neuntklässler (Sekundarstufe I) sowie 12 Zehn- und Elftklässler gingen ins Rennen – und das nach strengen Richtlinien: Jeweils 25 Minuten dauerte eine Qualifikationsrunde. Zwei davon mussten die Kandidaten überstehen, um ins Finale einzuziehen.

Zu jeder Debatte gehörte eine Eröffnungsrede, eine längere Aussprache sowie eine Schlussrede. Immer saßen vier Schüler am Tisch. Zwei von ihnen mussten per Losentscheid das Thema befürworten, die anderen beiden mussten dagegen argumentieren.

„Drei mögliche Themen wurden den Teilnehmern zehn Tage vorher zugeschickt, damit sie sich intensiv vorbereiten konnten“, erklärte Kerstin Renth, die an der Humboldt-Schule Deutsch, Geschichte und Religion unterrichtet und bei dem Wettbewerb die Koordinatorin ist. Die Themen wiederum wählt die Hertie-Stiftung aus, die den Wettbewerb vor zwölf Jahren ins Leben gerufen hat. Gestern ging es unter anderem um die Frage, ob im Deutschunterricht längere Gedichte auswendig gelernt werden sollen und um Massentierhaltung.

Eine Diskussionsrunde bildeten um die Mittagszeit Svea Brunzendorf (14) von der Schule am Meer aus Büsum, Nils Radestock (14, Humboldt-Schule), Süeda Agac (14) und Dominik Lütt (15, beide Klaus-Groth-Schule). Vor einer dreiköpfigen Jury aus Lehrern und Schülern der teilnehmenden Schulen sowie einigen Zuhörern diskutierten die Vier, ob Bußgelder für Verschmutzungen des öffentlichen Raums angehoben werden sollen. Bewertet wurden Gesprächsfähigkeit, Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen und Überzeugungskraft.

„Das hat viel Spaß gebracht“, sagte Süeda nach der ersten Runde ein wenig erschöpft. Sie war das erste Mal dabei und deshalb am Anfang schon ein wenig aufgeregt. Nils hingegen hatte im vergangenen Jahr schon einmal teilgenommen. „Das war natürlich hilfreich“, meinte er. Trotz der anstrengenden Diskussion hatten die vier jungen Leute, die sich gestern erstmals trafen, vom Debattieren noch lange nicht genug. Auf dem Flur tauschten sie später noch weitere Argumente aus – auch ohne Jury.

„Der Zweck des Wettbewerbs ist es, das Demokratieverständnis zu stärken, Sprachkompetenzen zu vermitteln und zu zeigen, wie man sich fundiert und wertschätzend ausdrückt“, erklärte Kerstin Renth. Geübt wurde nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch in Geschichtsstunden oder im Wirtschafts- und Politikkursus. Bei den Schülern ist das Angebot seit Jahren durchaus beliebt.

Gestern standen nach sechs Stunden die Regionalsieger fest; die Neumünsteraner waren meist vorn dabei: Für die Sekundarstufe I machte Nils Radestock das Rennen. Svea Brunzendorf wurde Zweite, Dominik Lütt kam auf den dritten Platz, und Thurid Rickmann (Groth-Schule) wurde Vierte. In der Gruppe der Sekundarstufe II hat Jan-Ole Krumm (Groth-Schule) gewonnen, Lukas Riesel (Hohe Geest) wurde Zweiter, Melina Seidel und Mina Avebe (beide Humboldt-Schule) kamen auf Platz 3 und 4. Die Sieger werden jetzt zum Landesentscheid nach Kiel fahren. Wer dort das Finale besteht, darf in Berlin beim Bundesentscheid buchstäblich mitreden.

Diese Schulen waren dabei: Alexander-von Humboldt-Schule, NMS GS Brachenfeld, Neumünster Klaus-Groth-Schule, Neumünster Schule am Burgfeld, Bad Segeberg Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Oldenburg in Holstein. Schule am Meer, Büsum Schule Hohe Geest, Hohenwestedt

von Dörte Moritzen

erstellt am 26.Jan.2017 | 07:00 Uhr