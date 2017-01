Rickling : Die Sternsinger ziehen doch noch los

1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Rickling | Beinahe hätten die Hausbesuche der Sternsinger aus der Kirchengemeinde Rickling in diesem Jahr ausfallen müssen, weil sich zunächst zu wenige Kinder angemeldet hatten. Doch gestern Morgen tummelten sich dann doch 27 kleine Sternträger und Könige sowie ihre Begleiter im Saal des Gemeindehauses. Und so werden sich am Sonntag, 8. Januar, wieder mehrere Gruppen als Caspar, Melchior und Balthasar gemeinsam mit ihrem Sternträger auf den Weg machen, um den Segen 20*C+M+B*17 – Christus mansionem benedicat (Christus segne dieses Haus ) – in die Häuser zu bringen. Die Gruppen der Sternsinger besuchen mehr als 40 Haushalte in Rickling und den umliegenden Gemeinden sowie die Senioreneinrichtungen und einige Abteilungen im Landesverein.

„Für diese anstrengende Runde benötigen wir möglichst viele Kinder. Deshalb wäre es toll, wenn sich morgen zur zweiten Probe noch weitere Teilnehmer finden würden“, wünschte sich die Pastorin Heide Rühe-Walchensteiner, die die Aktion gemeinsam mit Eltern, Helfern und der örtlichen Kirchenjugend organisiert. Dass der eigentlich aus der katholischen Tradition stammende Segen seit mehr als 20 Jahren in der evangelischen Gemeinde gepflegt wird, ist übrigens einer konvertierten Diakonin zu verdanken. „Die Sternsinger kamen zuvor aus der katholischen Gemeinde in Trappenkamp nach Rickling. Doch das war mühsam. Und so wurde der Brauch sozusagen aus praktischen Gründen von der hiesigen Kirche übernommen. Und mittlerweile ist es auch für uns ein fester Termin im Jahreslauf“, berichtete Pastorin Rühe-Walchensteiner.

„Ich bin seitdem ich vier oder fünf Jahre alt bin dabei. Es bringt mir Spaß. Und die Süßigkeiten, die uns die Leute schenken, sind natürlich auch ein Grund“, erzählte unter anderem der 14-jährige Nis Berger, der das Amt eines Sternträgers übernahm.

Aufgeregte Vorfreude herrschte ebenso bei Celina (9), Lina (5), Tomma (5) und Sophia (7). „Wir bringen den Segen. Dafür bekommen wir Naschis. Und wir sammeln Geld für Kinder, die Not leiden“, erklärten auch die kleinen Könige voller Eifer.

Entsandt werden die Sternsinger dieses Mal unter dem Motto „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ im Rahmen des Gottesdienstes. Anschließend geht es für die Gruppen auf die Reise durch die Ortschaften. Und am Nachmittag werden die Kinder schließlich wieder von der Gemeinde in der Kirche empfangen.

Die morgige Probe für die Sternsinger findet von 10 bis 12 Uhr im Gemeindesaal statt. Anmelden können sich bis morgen unter Tel 0 43 28/17 05 12 auch noch Haushalte, die den Segen über ihre Tür geschrieben haben möchten.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen