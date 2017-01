Erste Hilfe : Die Rückkehr der Schul-Sanitäter

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Für das Foto beim Schulsanitätsdienst an der Klaus-Groth-Schule (KGS) war gestern alles vorbereitet, doch dann mussten die „Komparsen“ bei einem echten Notfall als Ersthelfer ran. Der 15-jährige Philipp hatte sich bei einem Sturz eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen. Er wurde von Mitschülern ins Sekretariat der Schule geleitet. „Wir sind dann über unser Dienst-Handy gerufen worden und haben uns um Philipp gekümmert“, sagten Eamon Schäffer und Schefqet Fejza. Die beiden 16-jährigen Zehntklässler gehören zum 20-köpfigen Sanitätsteam am Gymnasium. Den gibt es jetzt wieder an acht Schulen in der Stadt.

Der erste Griff ging gestern zu den Gummihandschuhen. „Das ist Vorschrift und gehört zum Selbstschutz, dann erst kommt der Patient“, sagte Lia Boxberger. Die 17-jährige KGS-Schülerin ist die Vorsitzende des Jugendrotkreuzes, das in Schleswig-Holstein den Schulsanitätsdienst trägt. Das DRK betreut in Neumünster zurzeit acht Schulen mit insgesamt etwa 80 Ersthelfern oder Sanitätern. Das ist eine beachtliche Steigerung, denn 2015 hatte nur die Holstenschule noch einen Sanitätsdienst. Das ganze Jugendrotkreuz hatte nur noch sechs Aktive – inzwischen sind es wieder mehr als 60.

Eamon und Schefquet macht es Spaß, den Mitschülern helfen zu können. „Man trägt Verantwortung“, so Schefquet. Für den Führerschein werde die Ersthelferausbildung sowieso benötigt, und im Zeugnis macht sich das Sanitäter-Zertifikat ja auch nicht schlecht.

Geschult werden die Schulsanis einmal pro Monat zentral beim DRK. An der KGS bringt Lia Boxberger ihren Mitschülern zusätzlich im Zwei-Wochen-Rhythmus bei, wie man bei Knochenbrüchen oder Kreislaufproblemen reagiert, Verunglückte richtig lagert und einen Notruf absetzt. Als Gedankenstütze hängt das internationale ABCDE-Schema an der Wand des Sani-Raums: A steht für Atemwege, B für Beatmung, C für Circulation (Kreislauf), D für Disability (neurologische Defizite), E für Exposure (Untersuchung). Lia Boxberger: „Der so genannte Body-Check ist gerade bei Bewusstlosen oder Verstörten wichtig.“

Für Philipps Versorgung wurde gestern vorsorglich der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr alarmiert, da eine Gehirnerschütterung nicht auszuschließen war. Gestern am Nachmittag konnte seine Mutter aber schon Entwarnung geben.

von Rolf Ziehm

erstellt am 15.Jan.2017 | 08:00 Uhr