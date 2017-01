Hospiz-Initiative : Die letzten Tage würdevoll gestalten

1 von 1 Foto: Vaquette 1 von 1

Neumünster | 1996 wurde in Neumünster die Hospiz-Initiative mit dem Gedanken gegründet, dass Sterbende einfühlsam auf ihrem Weg in den Tod begleitet werden. „Doch es gibt immer noch Menschen, die uns nicht kennen“, sagt Petra Marré. Die 51-Jährige ist die neue Leiterin des Ambulanten Hospiz-Dienstes. Die gebürtige Osnabrückerin, die in Bad Bramstedt lebt, hat sich wichtige Ziele gesetzt: die Hospiz-Initiative bekannter zu machen, die Zusammenarbeit mit den Alten- und Pflegeheimen zu intensivieren und neue Mitstreiter zu gewinnen. Ein neuer Kursus beginnt im März.

Sich bei der Hospiz-Initiative zu engagieren, war eine bewusste Entscheidung. Petra Marré hatte ein Schlüsselerlebnis. Ihren Vater begleitete sie 2012 in seinen letzten Tagen und Stunden. „Es hat mich unglaublich erfüllt, bei ihm zu sein. Er konnte nicht sprechen, aber wir hatten Blickkontakt, ich war ganz eng bei ihm.“ Eine zweite Erfahrung im Krankenhaus zeigt die Schattenseite: Das Personal wusste nicht, wie es mit dem nahenden Tod umgehen sollte: „Niemand hat mir gesagt, dass er sterben würde.“

Petra Marré war bis 2013 als Physiotherapeutin und Diplom-Psychologin in Rendsburg in der beruflichen Reha tätig. Doch sie wollte sich verändern, nahm an einer Ausbildung zur Sterbebegleiterin teil. Sie absolvierte einen Grundkursus, in dem Grundlagen wie die Auseinandersetzung mit dem Tod, Kommunikationsfähigkeit und Weiteres vermittelt wurden, außerdem einen Praxiskursus. „Wenn man sich mit Tod und Sterben beschäftigt, muss man sich auch mit dem eigenen Leben beschäftigen“, sagt sie. Ihr Gedanke: Neugeborene werden herzlich willkommen geheißen, medizinisch und emotional begleitet. Aber wenn die Menschen gehen, herrscht Entsetzen, Starre, Sprachlosigkeit. „Man kann doch aber ein Leben am Ende würdigen und gutheißen. Dieses Tabuthema wollen wir aufbrechen, darüber reden. Wir bieten Offenheit an statt Sprachlosigkeit. Wir helfen, die letzten Tage und Stunden würdevoll zu gestalten“, sagt sie.

Neben Petra Marré arbeiten drei weitere hauptamtliche Kräfte im Hospizdienst: die Koordinatorinnen Benedikte Gade und Anne Stahl sowie die Sekretärin Miriam Rohlf. Es gibt rund 80 Ehrenamtliche – eine von ihnen ist Elvira Schramm-Allers (53) aus Bönebüttel. Auch ihre Motivation ist durch ein persönliches Erlebnis entstanden: Sie erlebte, wie aufopferungsvoll ihre Mutter ihren Vater bis zuletzt in den eigenen Wänden pflegte. „Es war ein wahres Geschenk, dass er zu Hause sterben durfte“, sagt die Kommunalbeamtin aus Neumünster. Jahre später erlebte sie das Kontrastprogramm: Ein Verwandter starb im Fünf-Bett-Zimmer. „Seitdem hatte ich den Herzenswunsch: Das möchte ich nie wieder so miterleben.“

Ein Informationsabend über den Vorbereitungskursus „Sterbende begleiten lernen“ findet am Dienstag, 10. Januar, um 19 Uhr in der Hospiz-Initiative an der Moltkestraße 8 statt. „Man muss sich nicht sicher sein, sondern kann auch einfach nur aus Neugierde vorbeischauen. Und das ist nicht nur Frauensache, auch Männer sind willkommen, denn manche Sterbenden brauchen bewusst Männer“, sagt Petra Marré.

Der Grundkursus findet ab dem 10. März in mehreren Modulen bis Ende Mai statt. Kosten: 50 Euro. Ein Vertiefungswochenende folgt im Juni (Kosten: 80 Euro). Ermäßigungen für Geringverdiener sind möglich.

Infos im Internet: www.hospiz-neumuenster.de.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 04.Jan.2017 | 08:15 Uhr

