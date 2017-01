Ball des Sports : Die Jugend kommt spontan

1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Früher war der Ball des Sports schon im November restlos ausverkauft. Diesmal waren im Dezember noch 1000 der 4000 Karten zu haben. Sorgen machte sich Ute Freund aber nicht. Die Vorsitzende des veranstaltenden Kreissportverbands (KSV) sollte Recht behalten: Eine Woche vor dem 39. Sportlerball, der am Sonnabend, 14. Januar, in den Holstenhallen steigt, sind bis auf ein kleines Restkontingent fast alle Eintrittskarten weg.

„Viele haben offenbar noch Karten zu Weihnachten verschenkt“, sagte Ute Freund. Die Lehrerin hat festgestellt, dass sich das Verhalten der jungen Ballbesucher verändert hat. „Es wird erst kurzfristig entschieden: Geht es zum Sportlerball? Und vor allem: Wer kommt mit?“, sagte Ute Freund. Die Kartenbuchungen über die Sportvereine gehen immer mehr zurück (auf 1100). Das Gros gehe ab November über den freien Verkauf. Und der läuft auch über neue Kanäle wie soziale Netzwerke.

Tobias Voigt (18) betreut im Rahmen seines dualen Sportstudiums in Potsdam und beim KSV in Neumünster die Facebook-Seite zum Ball: www.facebook.com/balldessports. „Über diesen Kanal sind erstmals Kartenbestellungen inklusive der Terminabsprache für die Abholung beim KSV am Hansaring 130 möglich“, sagte er. Das sei gut angelaufen. Seit der Aktivierung der Seite seien schon mehr als 100 Karten so verkauft worden.

Restkarten und Rückläufer sind noch bis Freitag, 13. Januar, um 12 Uhr beim KSV zu kaufen. Die Plätze auf der Empore sind ausverkauft. Es gibt noch Sitzplatz-Karten für Halle 1 zu 30 Euro und Laufkarten ohne Tisch für 22 Euro. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Einlass ist am Ball-Sonnabend ab 19 Uhr. Zur Einstimmung spielt im Foyer die Bratzband des SV Tungendorf. Um 20 Uhr wird dann in der großen Holstenhalle der 29. Ball des Sports mit einem ersten Show-Teil durch die Einradfahrer des SV Boostedt eröffnet. „Das sind fünf Damen, die nicht nur Deutsche Meister sind. Das U 19-Duo Laura Garbs und Jule Segebrecht wurde im September in San Sebastian sogar Weltmeister“, kam KSV-Geschäftsführer Eggert Rohwer ins Schwärmen.

Der Eröffnungstanz ist – ganz klassisch – ein Walzer. Für 21.30 Uhr ist eine zweite Show-Einlage vorgesehen. „Das wird der Auftritt der Latein-Formation des Tanzsportclubs Neumünster unter ihrem Trainer Oliver Tienken sein“, verriet Ute Freund. Die Tänzer werden ihre neue Choreografie für den Wettkampf zeigen.

Gleich im Anschluss findet die Proklamation der Sportler und der Mannschaft des Jahres statt. Die Courier-Leser können noch bis Mittwoch, 11. Januar, 12 Uhr per Stimmzettel, Telefon-Abstimmung und per SMS -Kurznachricht ihre Wahl treffen.

Neu auf dem Ball des Sports ist eine sogenannte Fotobox im Foyer. Die Ballgäste können sich dort aus einer Kiste mit lustigen Accessoires ausstatten und für ein Foto posieren, das sofort ausgedruckt wird. „Von 19 bis 21 Uhr ist das erste Foto gratis, danach kosten Bilder fünf Euro pro Stück“, sagte Ute Freund und hofft so auf einen Anreiz, früh zu Ball zu erscheinen.

von Rolf Ziehm

erstellt am 08.Jan.2017 | 13:00 Uhr

