Luther-Jahr : Der Reformator in vielen Facetten

Das Luther-Jubiläums-Jahr ist in Neumünster mit viel Programm geplant. Nach dem Auftakt mit einem Vortrag von Pastorin Simone Bremer „Die Reformation, eine Einführung“ (der Courier berichtete) gibt es eine Fülle facettenreicher Veranstaltungen mit Musik, Informationen und kirchlichen Konzerten.

Den Vortrag „Die Reformation und die Musik“ hält der Kantor der Vicelin-Kirchengemeinde, Dr. Karsten Lüdtke, am Mittwoch, 8. März, um 19 Uhr im Haus der Begegnung, Hinter der Kirche. Um das Bekenntnis der Staatskirchen in England und Nordeuropa dreht sich ein weiterer Vortrag am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr im Haus der Begegnung, der von Pastorin Angelika Doege-Baden-Rühlmann gehalten wird. Am Sonntag, 19. März, um 18 Uhr findet im Haus der Begegnung eine erste Musikalische Vesper unter dem Titel „Evensong“ statt; zu hören ist Musik der anglikanischen Staatskirche mit der Gruppe Vicelinvocals unter Leitung von Dr. Karsten Lüdtke, der auch an der Orgel begleitet.

In Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club lädt die Vicelin-Gemeinde zum dritten Vortrag am Donnerstag, 11. Mai, um 19.45 Uhr ins Haus der Begegnung ein. Der Vortrag von Professor Diez Bering von der Universität Köln widmet sich dem Thema „War Luther Antisemit?“

Weiter geht es am Mittwoch, 7. Juni, um 19 Uhr im Haus der Begegnung mit dem Vortrag „Das lutherische Bekenntnis“ von Pastorin Simone Bremer.

Die zweite Musikalische Vesper dazu ist am Sonntag, 11. Juni, um 18 Uhr mit Festmusik von Schütz und Praetorius in der Vicelinkirche zu hören. Gespielt werden das „Veni sancte spiriutus“ und Magnificat aus „Polyhymnia Caduceatrix et Panegyrica“ (1619) von Michael Praetorius sowie von Heinrich Schütz die groß besetzten Psalmen. Mitwirkende sind der Bach-Chor, die Capella Vicelina auf Barockinstrumenten sowie Solisten unter Leitung von Dr. Karsten Lüdtke. Der Eintritt kostet zwischen 12 und 20 Euro.

Einen weiteren Vortrag „Die Reformation und die darstellende Kunst“ hält Propst Stefan Block am Mittwoch, 12. Juli, um 19 Uhr im Haus der Begegnung, Hinter der Kirche. Am Mittwoch, 6. September, schließt sich um 19 Uhr Dr. Karsten Lüdtke an, der Wissenswertes über die „Marienvesper als Musik der Gegenreformation?“ erzählt.

Geplant ist am Sonntag, 17. September, um 19 Uhr im Rahmen des Kunstfleckens die Marienvesper mit Musik von Claudio Monteverdi („Vespro della beata vergine da concerto“); es ist gleichzeitig die dritte Musikalische Vesper des Jahres. Zu hören sind wiederum der Bachchor, die Capella Vicelina und Solisten unter Leitung von Dr. Karsten Lüdtke. Ein weiterer Vortrag zum Reformationsjubiläum folgt am Mittwoch, 11. Oktober, um 19 Uhr im Haus der Begegnung unter dem Titel „Der gnädige Gott“ von Pastor Gerson Seiß.

Ein Höhepunkt wird der Festgottesdienst zum Reformationsfest am Dienstag, 31. Oktober, um 10 Uhr sein. Zu hören sein wird die Kantate von Johann Sebastian Bach „Ein feste Burg ist unser Gott“; Vortragende sind der Bach-Chor, das Orchester Concerto Lübeck und Solisten unter der Leitung von Dr. Karsten Lüdtke an der Orgel.

Die Veranstaltungen zum Reformations-Jubiläumsjahr gehen am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr mit der vierten Musikalischen Vesper in der Vicelinkirche weiter. Davor gibt um 17.20 Uhr Pastor Gerson Seiß im Haus der Begegnung Informationen über das reformierte Bekenntnis und die reformierte Vesper.

Zwei Kantaten-Gottesdienste bilden den Abschluss des Jubiläumsjahres: Zum Ewigkeitssonntag präsentieren Bach-Chor, das Concerto Lübeck und Solisten am Sonntag, 26. November, um 10 Uhr die Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (BWV 140) von Johann Sebastian Bach. Am Sonntag, 3. Dezember, um 10 Uhr ist zum ersten Advent von denselben Akteuren die Bach-Kantate „Schwingt freudig euch empor“ zu hören.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 24.Jan.2017 | 17:00 Uhr