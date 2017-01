Böcklersiedlung : Der Plan für den Stadtteil entstand in nur einer einzigen Nacht

1 von 1 Foto: Lipovsek 1 von 1

Neumünster | Georg Fellmann erinnert sich noch ganz genau: „Das Verhör im Wachlokal dauerte drei Stunden. Der britische Kommandant war entsetzt über die Sicherheitslücke. Abends kam ich dann aufgrund der guten Fürsprache durch Stadtdirektor Bärwald und Stadtbaurat Helmut Kessner wieder auf freien Fuß.“ Das war im Sommer 1950. Fellmann war frisch eingestellter Mitarbeiter des Stadtbauamtes Neumünster und vom Stadtwald aus an der Heider Bahn über den Zaun auf den Flugplatz und damit unerlaubt auf britisches Militärgelände geklettert – und er wurde geschnappt. Seine Absicht: „Ich musste doch schauen, welche Gebäude man noch nutzen und wo man Straßen anlegen konnte.“

Der heute 97-Jährige aus Tungendorf war damals in besonderer Mission unterwegs. Der Diplom-Bauingenieur aus Bad Landeck in Schlesien hatte seinen Abschluss von der Staatslehranstalt für Hoch- und Tiefbau in Görlitz in der Tasche und war von der Ostfront aus Russland zurückgekehrt. Nun sollte er Trümmergrundstücke besichtigen und beurteilen, ob sich bei Bauruinen eine Instandsetzung lohnte oder ein Neubau notwendig war. „Ein Drittel von Neumünster war zerstört. Die Straßen sahen furchtbar aus. Nur noch rund 52 000 Wohnungen waren vorhanden. Durch die Flüchtlinge aber suchten rund 75 000 Menschen eine Bleibe“, erzählt der Vater von zwei Kindern. Es gab Gespräche des Magistrats unter Oberbürgermeister Walther Lehmkuhl mit der Landesregierung und den Wohnungsbaugesellschaften Wobau und Baugenossenschaft Holstein. Bald stand fest: Mittel aus dem Marshallplan, offiziell European Recovery Program (kurz ERP) genannt, wurden frei. Das war ein großes Wirtschaftswiederaufbauprogramm der USA, das nach dem Zweiten Weltkrieg dem an den Folgen des Krieges leidenden Westeuropa zugute kam.

Fellmann bekam die Aufgabe, einen neuen Stadtteil zu entwerfen – und das quasi im Akkord. Bereits am 31. August 1950 gab OB Walther Lehmkuhl bekannt: „Mit der Richtfeier in der Hans-Böckler-Siedlung am Sonnabend, dem 2. September 1950, werden gleichzeitig 10 000 Wohnungen des Sonderwohnungsbauprogramms für Flüchtlinge im Lande Schleswig-Holstein symbolisch errichtet (...). In Neumünster werden im Rahmen dieses Sonderprogramms 800 Wohnungen in der Hans-Böckler-Siedlung und 200 Wohnungen in der Rosenstraße erstellt.“ Die Zeichnungen, die der OB damals mit der Bekanntmachung öffentlich präsentierte, entstanden erst in der Nacht zuvor. „Um 18 Uhr am Vorabend habe ich alle Mitarbeiter des Bauamtes rauskatapultiert und dann die Nacht durchgearbeitet. Am nächsten Morgen stand ich beim Oberbürgermeister im Büro und habe alles erklärt“, sagt Fellmann schmunzelnd.

Mit Erfolg: Seine Pläne wurden gebilligt, Fellmann arbeitete auch an der Erweiterung des Stadtteils führend mit. Auf einem Teil des Flugplatzes wurden auf 70 von der Bundesvermögensverwaltung zur Verfügung gestellten Hektar zunächst 800, später fast 2000 Wohnungen für bis zu 6500 Menschen gebaut. Zahlreiche Bewohner kamen aus den Nissenhütten am Ehndorfer Platz. Der Kantplatz wurde als Kommunikationszentrum und Ladenzeile mit 17 Läden errichtet. Bald kamen Banken, die Kirche, der Kindergarten, die Schule und das Freibad dazu. „Gegen den Westwind ließ ich einen Grünstreifen am Baumschulenweg anlegen. Das zog damals richtig“, erinnert sich Fellmann.

Gerne wäre er selbst in die Böcklersiedlung gezogen, doch das verboten seine Vorgesetzten. „Wir sollten ja nicht fürs eigene Interesse arbeiten.“ Dass sich die Böcklersiedlung so gut entwickelt hat, freut den Planer. „Es ist ein sehr schön modernisierter Stadtteil, in dem man noch zu günstigen Preisen leben kann. Nur die Halle auf dem Flugplatz stört mich“, sagt er.

von Christian Lipovsek

erstellt am 31.Jan.2017 | 08:15 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen