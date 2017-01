Grosse Baustelle : Der milde Winter hilft bei den Bauarbeiten

1 von 1 Foto: Moritzen 1 von 1

Neumünster | Der Neubau der der Grund- und Gemeinschaftsschule in Einfeld schreitet weiterhin gut voran. Auch der zweite Winter war den Verantwortlichen des 11,1-Millionen-Euro-Projekts auf dem großen Areal an der Dorfstraße bisher gnädig. „Wir sind im Kosten- und im Zeitplan“, erklärten gestern Berthold Heitker, Arbeitsgruppenleiter Hochbau bei der Stadt, und Bauleiter Karl-Peter Lüddens von der Firma Horn + Horn übereinstimmend, als sie am Vormittag den Baufortschritt vorstellten.

Nachdem von Oktober 2015 bis November 2016 bereits der neue zweigeschossige Grundschulteil mit 12 Klassen, 6 Gruppenräumen, Toiletten und Sprechzimmern für gut 3 Millionen Euro fertiggestellt worden war und die 250 Grundschüler eingezogen waren (der Courier berichtete), entsteht seit dem vergangenen Herbst im zweiten Bauabschnitt die neue Gemeinschaftsschule. Dafür mussten die 370 Schüler der 5. bis 10. Klassen erst einmal in Container umziehen. Anschließend wurde vom 7. November 2016 bis Anfang Januar das Gebäude der ehemaligen Grund- und Hauptschule abgerissen. Die Turnhalle mit Umkleideräumen und Duschen blieb stehen und wird zum Teil saniert.

„Jetzt dauern die Rohbau- und Erdbauarbeiten an“, erläuterte Berthold Heitker. Die Fundamente werden gegossen. Ende Februar soll die Bodenplatte betoniert werden. Der neue zweigeschossige Gemeinschaftsschulteil wird insgesamt 14 Klassenräume, 7 Gruppenräume und die Offene Ganztagsschule im Erdgeschoss beherbergen. Außerdem gibt es einen 160 Quadratmeter großem Lehrertrakt mit einem großen Lehrerzimmer, einer separaten Bücherei und Arbeitsplätzen für die Pädagogen.

Die Fassade wird klassisch rot geklinkert mit gelben Einstreuungen und großen Glaselementen zu den Innenhöfen hin, erläuterten Berthold Heitker und Karl-Peter Lüddens. Für die Schüler wird ein 16 mal 20 Meter großer Innenhof entstehen, das entsprechende Areal für die Lehrer wird 16 mal 16 Meter messen. Beide Innenhöfe sollen „landschaftsgärtnerisch angelegt werden“, hieß es. Sie bekommen unter anderem Beete, Bäume und Bänke.

Genau wie der Grundschultrakt erhält auch das Gebäude der Gemeinschaftsschule ein Satteldach. Verbaut werden hier rund 6 Millionen Euro. Die restlichen zwei Millionen Euro werden in die Sanierung eines Altbaus fließen, in dem unter anderem die Verwaltung, eine Lehrküche, Fachräume für Physik und Chemie und einige weitere Klassen untergebracht werden.

Wenn das Wetter weiterhin mitspielt, können die Fünft- bis Zehntklässler im Frühjahr 2018 in ihre neuen Räume einziehen. Darauf freuen sie sich ebenso wie die insgesamt 40 Lehrer. Denn die Ausquartierung in die Container verlangt den Jugendlichen und den Pädagogen gleichermaßen besonders in den beiden Wintern einiges ab. „Es ist zum Beispiel durchaus schwierig, die Heizung in den Container richtig zu dosieren – besonders nach dem Wochenende. Entweder ist es eiskalt oder man hat Saunatemperaturen“, erzählte Rektorin Gunhild Cordts. „Doch alle machen hier tapfer mit“, so die Schulleiterin.

von Dörte Moritzen

erstellt am 26.Jan.2017 | 17:52 Uhr