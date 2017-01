Fernbusse : Dehn Reisen ist raus aus dem Fernbus-Geschäft

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Neumünster | Im August 2013 zählte das Neumünsteraner Reiseunternehmen Dehn zu den Pionieren: Klaus und Joachim Dehn waren die ersten Schleswig-Holsteiner, die (zeitgleich mit Ubben-Reisen aus Hohenwestedt) in das neue Geschäftsfeld Fernbus einstiegen. Aber was voller Hoffnungen begann, entwickelte sich mit der Zeit zu einem Verlustgeschäft. Ende 2016 sind die Neumünsteraner ausgestiegen.

„Ich bin weiter von dem Produkt Fernbus überzeugt, aber als Unternehmer können wir nicht jeden Monat noch Geld mitbringen“, sagt Joachim Dehn. Man habe viele Gespräche mit der Flixbus-Gruppe geführt und eine saubere Trennung gemacht. Alle 20 Fahrer haben neue Stellen gefunden.

Dehn fing mit zwei Bussen unter der Marke „Mein Fernbus“ auf der Linie Kiel–Berlin an. Das Geschäft lief von Anfang an gut, die Auslastung lag bei über 60 Prozent. Dehn übernahm weitere Linien, fuhr jede Nacht von Kiel nach Zürich. Doch in der Branche herrscht ein enormer Preisdruck. Ende 2015 fusionierten Mein Fernbus und Flixbus, und dann wurde für die angeschlossenen Unternehmer der Abrechnungsmodus geändert. Joachim Dehn: „Es wurden Bündel geschnürt, zum Beispiel für alle Linien von Hamburg nach Berlin. Dadurch kamen auch ertragsschwache Linien in ,unseren‘ Topf, und wir mussten die Schwachen subventionieren. Am Ende rechnete es sich einfach nicht mehr.“ Dabei hatte Dehn am Ende sieben Fernbusse auf der Straße, wollte den Betriebshof erweitern und wachsen. Die Investition wäre aber nicht refinanzierbar gewesen, sagt Dehn. Viele kleinere Partner steigen aus; der Trend geht zu Großunternehmen mit 50 Bussen und mehr.

Dehn Reisen konzentriert sich wieder auf das Kerngeschäft, die Touristik. Die Fernlinien werden jetzt von anderen Unternehmen bedient. Von Neumünster aus kann man drei Mal täglich nach Berlin fahren.

von Thorsten Geil

erstellt am 07.Jan.2017 | 08:00 Uhr