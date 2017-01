Das Ende des analogen Telefons

1 von 1 Foto: Raschke 1 von 1

2017 ist das letzte Jahr des klassischen Telefon-Festnetzes. Laut Verbraucherzentrale schaltet die Deutsche Telekom bis 2018 alle analogen Anschlüsse ab und ersetzt sie durch die so genannte IP-Telefonie (siehe Infokasten). In Deutschland sind noch immer mehrere Millionen Haushalte über die ältere Technik verbunden. Auf Neumünster umgerechnet wären das mehrere Tausend Anschlüsse. Obwohl die Pläne bereits seit Längerem feststehen, scheinen sie vielen Menschen in der Stadt noch nicht bekannt zu sein. Und besonders ältere Telekom-Kunden dürften betroffen sein.

Bei analogen Telefonanschlüssen ohne Internet ändert sich dagegen nichts. Die Umstellung nimmt hier die Telekom in der Vermittlungsstelle vor. Eine Kündigung der Altverträge ist hierbei nicht geplant. Gleiches gilt für ISDN-Anschlüsse, die nur Telefon nutzen.

Allen anderen Kunden, die noch nicht über einen digitalen Telefonanschluss verfügen, weiter im Netz surfen wollen und bis zum Jahreswechsel nicht auf die neue Technik umstellen, wird spätestens dann der Vertrag gekündigt werden. Betroffene Kunden will die Telekom, meist per Post, informieren. Ihnen bleibt die Wahl zwischen Vertragsumstellung spätestens nach Auslaufen des aktuellen Vertrages oder ein Anbieterwechsel. Allerdings ist auch bei der Telekom-Konkurrenz die analoge Telefonie ein Auslaufmodell und in der Regel nur noch bei Bestandskunden vorhanden. „Das wird einige unserer Mitglieder treffen.“ Sagt Astrid Abandowitz, Kreisgeschäftsführerin des Sozialverbandes, auf Nachfrage. Sie hatte bisher noch nichts von den Plänen gehört.

Heinz Fieroh, Vorsitzender des Seniorenbeirates, war die Nachricht ebenso neu. Er werde das Thema auf der Sitzung Anfang März zur Sprache bringen. Genaueres könne er zu dem Thema nicht sagen, solange er nicht mehr wisse.

von Sven Raschke

erstellt am 28.Jan.2017 | 18:24 Uhr

