Gerichtsbericht : „Dabei bin ich gar kein Star-Wars-Fan“

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Es sah zunächst aus wie die Kurzschlusshandlung eines unverbesserlichen Fans der Abenteuer von Darth Vader, Luke Skywalker oder Prinzessin Leia. Gleich zweimal am selben Abend hatte sich der Dieb (56) in die Bahnhofsbuchhandlung am Konrad-Adenauer-Platz geschlichen, um am Stand mit den bunten Comic-Abenteuern gezielt die neuesten Folgen der „Star-Wars“-Serie in der Parka-Tasche verschwinden zu lassen. Schon beim ersten Zugriff war er dabei von der Kassiererin beobachtet worden, als er die Comics, kaum dass er zur Tür heraus war, wieder aus der Tasche zog.

Die Verkäuferin rief die Bundespolizei im Haus, die den Dieb noch vor Ort stellte. Nur eine gute Viertelstunde später wollte der Mann erneut diesmal gleich mit einem ganzen Packen hochwertiger „Star Wars“-Bildbände unter der Jacke verschwinden. Wieder schlug das Imperium in Form der aufmerksamen Verkäuferin und der Bahnpolizei zurück.

Gestern musste sich der Mann wegen der Diebstähle – Gesamtwert knapp 60 Euro – vor dem Amtsgericht verantworten. Die große Überraschung: Der Neumünsteraner ist alles andere als ein „Star Wars“-Fan: „Ich mag Comics, aber Star Wars gerade nicht!“, sagte er auf interessiertes Nachfragen der Richterin und erzählte stattdessen zu seiner Verteidigung eine andere traurige Geschichte: An dem besagten Abend habe er vom Tod eines Jugendfreundes erfahren und daraufhin erstmals seit langer Zeit wieder getrunken. „Alkohol hat aber seit jeher meine dunkle Seite betont“, gestand der Mann, der zurzeit wegen seiner Sucht in einer geschützten Wohneinrichtung außerhalb Neumünsters lebt.

Das Gericht ließ sich davon beeindrucken, rechnete dem Angeklagten sein Geständnis positiv an und billigte ihm auch eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit zu. Zu seinen Gunsten wertete es schließlich auch, dass letztlich nur ein geringer Schaden entstanden war: „Alle sichergestellten Star-Wars-Comics blieben unbeschädigt und waren noch verkäuflich“, bestätigte die Bücherei-Verkäuferin der Richterin.

Die beließ es daraufhin bei einer Geldstrafe für den mittellosen Arbeitslosen und setzte 90 Tagessätze zu 3 Euro fest. Die Strafe über 270 Euro kann er zudem in Monatsraten zu 15 Euro abstottern.

von Jens Bluhm

erstellt am 18.Jan.2017 | 09:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen