Rickling : Bürger dürfen nicht auf dem Radweg fahren

Rickling | Einen tollen kombinierten Fuß- und Radweg hat sich die Gemeinde Rickling beim Ausbau der Dorfstraße geleistet. Jetzt dürfen dort nur noch Kinder bis 10 Jahre radeln und Fußgänger gehen. Erwachsene Radfahrer müssen wieder auf der Straße fahren. Die Verkehrsaufsicht des Kreises Segeberg hat so entschieden.

Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer durch einen 2,5 Meter breiten, beidseitigen kombinierten Fuß- und Fahrradweg zu erhöhen, investierte die Gemeinde Rickling beim Ausbau der Dorfstraße rund 180 000 Euro mehr als für einen reinen Fußweg (1,5 Meter) notwendig gewesen wären (der Courier berichtete). Doch seit einigen Tagen müssen sich die Fahrradfahrer entlang der Ortsdurchfahrt wieder dem fließenden Autoverkehr stellen. Nach der neuesten Ansicht der Verkehrsaufsicht des Kreises Segeberg sei der Weg verkehrsrechtlich nur für Fußgänger und Radfahrer bis zehn Jahre zugelassen, erläuterte Bürgermeister Christian Thomann. Das hat zur Folge, dass Radfahrer, die den Weg nutzen, mit einer bußgeldpflichtigen Verwarnung durch die Polizei rechnen müssen. Und das ist bereits in mehreren Fällen geschehen.

„Ich empfinde dies als Posse. Denn wir haben die Straße mit dem Kombiweg konzipiert, und sie wurde so genehmigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es entsprechende Vorschriften dazu gibt. Denn das Ingenieurbüro hat seine Planungen sicher nicht aus der Luft gegriffen. Und einmal abgesehen davon haben sich durch den breiteren Ausbau ja auch die Anliegerkosten nicht erhöht“, erklärte er verärgert.

Die Gemeinde werde die Rechtsgrundlagen jetzt recherchieren und auch mit dem Landrat Kontakt aufnehmen, um eine zeitnahe Klärung der Sachlage herbeizuführen, kündigte Thomann an. Bis dahin müsse man leider abwarten, inwiefern sich die gemeindlichen Anstrengungen für eine verkehrssichere Ortsdurchfahrt gelohnt hätten und welche Regressansprüche sich unter Umständen aus einer abschlägigen Beurteilung ergeben könnten.

Die Beschilderung des Kombiweges war allerdings bereits kurz nach der Freigabe im Jahr 2015 schon einmal Thema. Denn zunächst waren an der Strecke Gebotszeichen für Fußgänger sowie das Zusatzschild „frei für Fahrradfahrer“ installiert. Diese mussten jedoch alsbald nach Weisung der Verkehrsaufsicht abgebaut werden. Seitdem ist der Weg unbeschildert. „Damals hieß es, eine solche Beschilderung sei nicht statthaft.“ Dennoch gelte der Weg als Kombiweg und könne problemlos von Radfahrern genutzt werden, berichtete Thomann aus der Historie. Für ihn nicht nicht nachvollziehbar sei allerdings ebenso, dass der Radweg nach Trappenkamp rein verkehrsrechtlich auch nicht in beide Richtungen befahren werden dürfe. „Der Weg ist nicht als Fahrradweg beschildert, weil er für die beidseitige Nutzung zu schmal gebaut wurde. Das heißt, die aus Trappenkamp kommenden Radfahrer müssten eigentlich die Gefahr auf sich nehmen und auf der Straße fahren. Doch so etwas geht doch völlig an der Praxis vorbei“, lautete dazu der Kommentar des Bürgermeisters.