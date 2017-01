Krogaspe : Bis zu neun Windräder sind möglich

1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Krogaspe | Festgeschrieben ist noch nichts. Doch das Beteiligungsverfahren zu den neuen landesweiten Regionalplänen für Windkraft (siehe auch www.bolapla-sh.de) läuft seit Ende Dezember (der Courier berichtete). Demnach müsste in Krogaspe ein Windrad zurückgebaut werden. Aber es könnten auch sechs bis sieben neue Anlagen auf Krogasper Gemeindegebiet entstehen.

Die Gemeinde will auf die Planungen Einfluss nehmen. Deshalb beschäftigte sich der Bau- und Wegeausschuss auf seiner Sitzung am Dienstag eingehend mit diesem Thema. „Von den drei vorhandenen Windrädern sind zwei Anlagen in der Fläche mit drin. Eine müsste demnach nach Ablauf der Nutzungszeit zurückgebaut werden“, erläuterte Bürgermeister Nils Höfer (ADW). Außerdem könnten auf der Vorrangfläche theoretisch noch sechs oder sieben weitere Anlagen aufgebaut werden. „Doch das heißt nicht, dass diese auch gebaut werden. Denn die Betreiber müssen sich jetzt an Ausschreibungen beteiligen, die die Wirtschaftlichkeit der Anlagen unter Beweis stellen. Außerdem sind alle Pläne bisher nur vorläufig“, erläuterte er weiter.

In Beteiligungsverfahren kämen ablehnende Bürgerentscheide grundsätzlich nicht zum Tragen, erklärte Höfer weiter. Und auch eine entsprechende Bauleitplanung durch die Gemeinde hätte wenig Aussicht auf Erfolg. Um jedoch vielleicht doch noch Einfluss auf die Pläne nehmen zu können, sei nun auf einer außerordentlichen Bürgermeisterversammlung der Vorschlag gemacht worden, ein informelles Planungskonzept in Auftrag zu geben. Bei diesem Gutachten werde der Kriterienkatalog des Landes zur Bewertung der Flächen noch einmal genauestens von einem unabhängigen Ingenieurbüro überprüft. Das Ergebnis bleibe offen. Aber es sei eine Chance.

„Sollten wir das Gutachten allerdings alleine in Auftrag geben, kostet uns das zwischen 30 000 und 50 000 Euro. Deshalb strebt das Amt an, es für alle 16 Gemeinden sowie die Stadt Nortorf gemeinsam zu beauftragen. In diesem Fall liegt unsere Kostenbeteiligung dann nur noch zwischen 1200 bis 1400 Euro“, führte Höfer aus.

Nortorf, Timmaspe und Schülp wollen das Gutachten auf jeden Fall machen lassen. Und die anderen Gemeinden würden jetzt dazu abgefragt, teilte der Bürgermeister außerdem mit.

Nach kurzem Austausch empfahl der Ausschuss schließlich einstimmig, dass sich Krogaspe, sollten sich die anderen Gemeinden auch beteiligen, diesem Vorgehen anschließen sollte.

Weit weniger kompliziert stellte sich der Tagesordnungspunkt neues Baugebiet Dohrkamp II dar. Hier konnte Höfer berichten, dass die Landesplanung zu dem Vorhaben praktisch grünes

Licht gegeben habe. Für die finale Zustimmung müsse

allerdings nun noch ein Bodengutachten nachgereicht werden.





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen