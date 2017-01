Bordesholm : Bau der Aula: Im März geht es los

1 von 1 Foto: Architektenbüro Ralf Dieter Ladwig 1 von 1

Bordesholm | Die Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule (HBS) wächst weiter: Zum Schuljahresbeginn im September 2017 soll ein neues Kommunikations- und Begegnungszentrum am Langenheisch errichtet sein. Aktuell laufen die Ausschreibungen für den rund 250 000-Euro-Bau.

Schulverbandsvorsteher Manfred Christiansen schätzt, dass im März mit den Arbeiten begonnen werden kann. Mit 100 000 Euro fördert die Europäische Union den über 100 Quadratmeter großen Trakt. „Wir benötigen die Räume für größere Zusammenkünfte der Schüler, eine richtige Aula steht den aktuell rund 1300 Schülern nämlich nicht zur Verfügung. Dort sollen dann zum Beispiel Vorführungen mit moderner Technik ermöglicht werden“, erklärte Manfred Christiansen.

Außerdem wird die Mensa dort Platz finden, so der Verbandsvorsteher weiter: „Bei einem Schulangebot zwischen 7 und 17 Uhr fragen die Eltern eine Verpflegung außer Haus immer stärker nach.“ Mit ihrer Bereitstellung der Räume als Begegnungszentrum öffnet sich die Schule auch nach außen, so kann die Volkshochschule dort Kurse anbieten. Denkbar seien auch Sitzungen des Seniorenbeirats oder des Freundeskreises für Asylbewerber. „Je mehr Menschen in die Schule kommen, um so stärker wirkt sie auch nach außen“, blickt Christiansen voraus.

Der neue Trakt soll schräg gegenüber des Neubaus entstehen und schließt sich an die Bücherei an. Nach Plänen des Architektenbüros Ralf Dieter Ladwig wird wie auch beim Neubau viel Glas für Helligkeit sorgen. Die Hans-Brüggemann-Schule hat eine gymnasiale Oberstufe und wird im Sommer ihre ersten Abiturienten entlassen.



