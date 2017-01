Terminkollision : Bälle machen sich Konkurrenz

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

Neumünster | Wenn am kommenden Sonnabend in den Holstenhallen der 39. Ball des Sports steigt, würden einige Mädchen des Mädchen-Musikzugs Neumünster (MMN) gerne mitfeiern. Das geht aber nicht: Der MMN lädt zeitgleich im Festsaal der Stadthalle zum Ball der 29. Musikarena.

„Es ist schade, dass zwei solche Hochkaräter am selben Abend stattfinden“, sagt Ute Freund, die Vorsitzende des Kreissportverbands, der den Ball des Sports veranstaltet. Viele Neumünsteraner hätten sicher gerne beide Bälle besucht. Das glaubt auch Mike Lindner aus dem KSV-Vorstand: „Es gibt kaum noch Bälle in der Stadt, und die machen sich auch noch gegenseitig Konkurrenz.“

Gerlinde Gullert ist seit 27 Jahren MMN-Geschäftsführerin und weist auf ein „ungeschriebenes Gesetz: Wir machen unseren Ball am 2. Sonnabend, der KSV seinen am 3. Sonnabend im Januar“. Das Problem: Der MMN-Termin liegt noch in den Ferien. „Das geht aber nicht, denn wir müssen ja vor der Musikarena proben“, sagt Gerlinde Gullert.

Aber auch 2018 werden beide Termine wieder wegen der Ferien kollidieren. Die Musikarena mit Ball und der Ball des Sports sind schon fest auf den Sonnabend, 15. Januar 2018, terminiert. „Gerade 2018 mit den Jubiläen wäre das besonders schade“, bedauert das die KSV-Chefin Ute Freund. „Die Termine des MMN sind auf Jahre im Voraus gebucht, weil wir Theater und Festsaal in der Stadthalle benötigen“, sagt Gerlinde Gullert. Auch der Sportlerball ist entsprechend langfristig gesetzt, jeweils eine Woche später geht dann in den Holstenhallen der Ball der Pferdefreunde über die Bühne. „Die Holstenhallen geben uns den Termin vor“, sagt Ute Freund.

Holstenhallen-Chef Dirk Iwersen bestätigt, dass die Planungen meist über fünf Jahre laufen. „Wir sind grundsätzlich offen, wenn das die Termine hergeben. Die Kunden entscheiden“, sagt Iwersen. Für Ute Freund wäre eine Lösung, wenn die Pferdefreunde den Termin eine Woche nach hinten schieben.

Den Vorschlag, alle Ball-Veranstalter mal an einen Tisch zu holen, begrüßt auch Matthias Karstens. Er ist Geschäftsführer des Pferdesportverbands, der am 21. Januar den Ball der Pferdefreunde veranstaltet.

Standpunkt Veranstalter an einen Tisch Der Mädchen-Musikzug hat 300 Ball-Gäste, beim Ball des Sports sind es 4000, bei den Pferdefreunden werden 5000 Menschen erwartet. Aus der Größenordnung eine Gewichtung abzuleiten (Motto: Groß geht vor Klein) wäre aber nicht fair. Alle drei Ballveranstalter sollten sich zusammensetzen, um mit den Holstenhallen auszuloten, wie man die Termine entzerren und Kollisionen künftig aus dem Weg gehen kann. Es gibt nur noch wenige solcher gesellschaftlichen Ereignisse, und die sollten sich nicht Konkurrenz machen.





von Rolf Ziehm

erstellt am 07.Jan.2017 | 07:00 Uhr

