Sturm : „Axel“ richtete kaum Schäden an

Neumünster | Sturmtief „Axel“ hat in Neumünster keine größeren Schäden angerichtet. Auch wenn der Wind in der Nacht zu gestern ordentlich durch die Straßen pfiff, hatten Polizei und Feuerwehr keine größeren Einsätze zu verzeichnen.

Nur zwei Mal wurde die Polizei laut Sprecher Sönke Hinrichs gerufen. Gegen 21 Uhr meldeten Autofahrer ein wackelndes Verkehrsschild auf der Autobahn 7 bei Neumünster-Nord. Die Beamten sicherten das Schild. Eine Viertelstunde später wurden die Einsatzkräfte zu einem Baugerüst am Hansaring gerufen, dort flatterte eine Plane im Sturm. Doch es bestand keine Gefahr.

Tagsüber flaute der Sturm dann ab, und mehrere Stunden war herrlicher Sonnenschein. Zum Abend hin frischte es wieder auf. Das windige Wetter soll uns heute noch erhalten bleiben. Erst in der Nacht zu Freitag soll es sich beruhigen. In den kommenden Tagen erwartet uns dann Frost bis minus 9 Grad am Tage, bei klarem sonnigen Wetter. Am Wochenende frischt der Wind wieder auf, und es wird etwas milder.

von Dörte Moritzen

erstellt am 05.Jan.2017 | 08:15 Uhr

