Agentur für Arbeit : Arbeitsmarkt zeigt sich weiter sehr robust

Neumünster | Trotz einer saisonal üblichen leichten Steigerung der Arbeitslosenzahl im Dezember zeigte sich der Arbeitsmarkt in Mittelholstein zum Jahreswechsel weiterhin sehr robust. Im Bezirk der Agentur für Arbeit (Stadt Neumünster und Kreis Rendsburg-Eckernförde) stieg die Zahl der Arbeitslosen um knapp 300 oder 3 Prozent auf jetzt rund 10 250. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Zum Vergleich: Ende Dezember 2015 lag sie bei 6,2 Prozent.

In Neumünster waren im Dezember knapp 3780 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren knapp 2 Prozent mehr als im November, aber 4,4 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote stieg leicht von 8,9 Prozent im November auf 9,1 Prozent im Dezember. Im Dezember 2015 waren noch 9,6 Prozent arbeitslos gemeldet.

Thorben Sauck, der stellvertretende Leiter der Arbeitsagentur, nannte den „Arbeitsmarkt in der Region weiterhin stabil und aufnahmefähig“. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei im Vergleich zum November zwar etwas zurückgegangen, liege aber deutlich über den Daten von 2015. So wurden dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter im Dezember 714 neue Stellenangebote gemeldet. Das ist ein Plus von knapp 12 Prozent. „Die meisten Nachfragen kommen dabei aus den Branchen Gesundheits- und Sozialwesen, Handel und der Zeitarbeit“, sagte Sauck.

Seit Jahresbeginn 2016 wurden 9650 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet. Das entspricht gegenüber 2015 einem Plus von knapp 1120 Stellen oder 13 Prozent. Neumünsters Anteil daran liegt mit 3875 Arbeitsstellen (plus 430 oder plus 12,4 Prozent) nur unwesentlich geringer.

Mit einem neuen Kooperationsmodell will die Agentur für Arbeit bundesweit die Chancen von Flüchtlingen am Arbeitsmarkt verbessern. Ein Flüchtling absolviert in einem Betrieb ein bis zu dreimonatiges Praktikum. Wenn es passt, kann er gegebenenfalls zunächst auch befristet eingestellt werden. Dann können sich Arbeits- und Qualifizierungsphasen abwechseln. Die Agentur bezahlt das Praktikum und übernimmt später die Lohnkosten für die Zeit, in der die Flüchtlinge Qualifizierungen machen.

Die Nachfrage sei zurzeit noch sehr verhalten, räumt die Agentur ein. Für Neumünster ist das auch nachvollziehbar, denn erst heute kommt hier der erste zugewiesene Flüchtling an. Allerdings leben inzwischen rund 450 Flüchtlinge, darunter viele Kinder, außerhalb der Erstaufnahme in der Stadt. Sie sind nach Ablauf der Residenzpflicht aus anderen Kreisen nach Neumünster gezogen und werden fast alle vom Jobcenter betreut.

Standpunkt Ein erster Schritt Die Integration der Flüchtlinge beginnt beim Erwerb der deutschen Sprache und führt über eine Ausbildung oder den direkten beruflichen Einstieg in den Arbeitsmarkt. Doch dafür müssen die Neuankömmlinge erst fit gemacht werden. Programme wie das Kooperationsmodell der Agentur für Arbeit mit finanziell geförderten Praktika und der Übernahme der Lohnkosten während der Qualifizierung sind ein erster Schritt. Firmen können so relativ risikolos testen, ob es passt.

von Rolf Ziehm

erstellt am 04.Jan.2017 | 08:30 Uhr