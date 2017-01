Gerichtsbericht : Angeltour an die Stör endete vor Gericht

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Dass Fischwilderei kein Kavaliersdelikt ist, machte der Amtsrichter gestern einem Neumünsteraner (35) unmissverständlich klar. Der arbeitslose Familienvater war angeklagt, weil er in der Stör schwarz geangelt hatte. Außerdem war er mit dem Auto seiner Ehefrau (32), für das es seit Monaten keine Versicherung mehr gab, zum Fluss gefahren. Weil sie das als Halterin des Wagens zugelassen hatte, saß sie neben ihm auf der Anklagebank.

Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Mann im vergangenen Sommer mindestens drei Mal mit seiner Angelausrüstung ins Ehndorfer Moor begeben. Im Juni und im Juli wurde er dort von einem Landwirt angesprochen, der gerade seine Ländereien inspizierte und den Mann auf seinem Grundstück entdeckte. Stolz zeigte der Angeklagte dem Bauern drei selbst gefangene Forellen. „Am Anfang wusste ich gar nicht, dass ich das nicht darf. Ich hatte ja nett mit dem Bauern geredet. Ich dachte, dass sei dann vom Privatgrundstück aus erlaubt“, erzählte der Angeklagte. Später kamen ihm jedoch nach eigenen Angaben schon Zweifel.

Als am 21. August 2016 die Polizei seine Anglerruhe störte, versuchte der Ertappte offenbar noch mit allen Mitteln, sich herauszureden. Den abgemeldeten Peugeot, der unweit des Ufers parkte, wollte er natürlich überhaupt nicht kennen. Die Barsche in seinem Eimer habe er von Zuhause mitgebracht, erklärte er dem Beamten vor Ort. Einen Fischereischein hatte er ebenso wenig wie eine Genehmigung.

Auch gestern im Gericht versuchte vor allem der Mann noch eine Weile, einen Teil der Vorwürfe zu beschönigen. „Dass wir das Auto nicht mehr fahren dürfen, haben wir erst später gemerkt. Manchmal kommt bei uns die Post nicht an“, meinte er. Doch auf die zweifelnde Nachfrage des Richters überlegte es sich das Ehepaar während einer kurzen Pause noch einmal anders. Schließlich gaben beide zu, dass das Auto trotz Kenntnis des Verbots noch gefahren wurde.

Am Ende verurteilte der Richter den Mann wegen Fischwilderei in einem Fall und drei illegalen Autofahrten zu einer Geldstrafe von 900 Euro, die er in monatlichen Raten à 45 Euro abzahlen darf. Die Frau muss innerhalb eines halben Jahres 150 Euro in Raten à 30 Euro zahlen, weil sie als Halterin die Fahrten zuließ. Dann wird die Sache gegen sie endgültig eingestellt.

Für den Angeklagten zählte nach dem Urteil nur eins: „Darf ich jetzt noch meinen Angelschein machen? Ich wollte damit gerade loslegen“, sagte er zum Richter. Für den Juristen war das eine gute Nachricht. Er sagte: „Machen Sie das unbedingt. Dann sehen wir uns wegen so einer Sache zumindest nicht wieder.“

von Dörte Moritzen

erstellt am 14.Jan.2017 | 08:00 Uhr