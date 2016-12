Es ist der alte Streit um Emissionswerte, also um das, was oben an Abgasen aus dem TEV-Schornstein kommt, und um Immissionswerte, das ist das, was unten ankommt. Die Emissionswerte sind messbar und mittlerweile top. Das räumen selbst Kritiker der Anlage im TEV-Beirat ein. Und darauf berufen sich natürlich auch die Stadtwerke. Die Immissionen zu messen und eindeutig einem Verursacher zuzuordnen, bleibt trotz der Bodenproben des Vereins schwer.

von Rolf Ziehm

erstellt am 22.Dez.2016 | 16:41 Uhr